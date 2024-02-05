Diyarbakır'da depremde 21 cami ve 30'a yakın minarenin bir kısmı yıkıldı, kalanların çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır'da depremde 21 cami ve 30'a yakın minarenin bir kısmı yıkıldı, kalanların çalışmaları devam ediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 21 camiden bir kısmı ve 30'a yakın minarenin bir kısmı yıkıldı, geri kalanların yıkım işlemleri devam ediyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da birçok yapının yıkılması ve zarar görmesinin yanı sıra, ağır hasar gören 21 camiden 9'u ve 30'a yakın minarenin bir kısmı yıkıldı, geri kalanların yıkım işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük; İHA muhabirine, depremin yıldönümü vesilesiyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyip ülke için duada bulundu.

Deprem nedeniyle pek çok yapı kullanılamaz hale geldiğini, yıkıldığını hatırlatan Büyük, Diyarbakır'da, 9 caminin yıkıldığını, deprem sonrasında ağır hasar alan 12 caminin olduğunu kaydetti.

"Onlarında bu süreç içerisinde yıkımına devam ediliyor" diyen Büyük, şöyle konuştu:

"Takriben 21 camimiz depremden etkilenmiş durumda. Orta hasarlı camilerimiz vardı. Onlarında hasarları giderildi ve ibadete açık hale getirildi. Bu camilerimizin tamamında minarelerimiz vardı. Bu minarelerimizde depremden etkilendi. Toplamda 30'a yakın minaremiz hasar gördü. Bir kısmı yıkıldı, diğer kısmı da yıkılacak.

Büyük, camilerin yıkıldığı yerlerde de yine etüt çalışmaları neticesinde yapılması gerektiği takdirde oralarda camileri inşa edecekleri ifadelerinde bulundu.