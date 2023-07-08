Diyarbakır'da deprem hasarı nedeniyle cami minaresi yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, hasar gören Halid Bin Velid Camisi'nin minaresi kontrollü olarak yıkıldı. Minarenin yıkım anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, hasar gören Halid Bin Velid Camisi'nin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.

Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki Halid Bin Velid Camisi'nin minaresi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördü. Yapılan hasar tespit çalışmalarında, caminin yıkımına karar verildi. Minare, güvenlik önlemleri alınıp, halat bağlanarak kontrollü olarak yıkıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.