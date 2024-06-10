Diyarbakır'da parkta dans eden gruba "tekbirli" saldırı

Diyarbakır'daki bir dans okulu üyeleri, parkta etkinlik yaptığı sırada iddiaya göre tekbir getiren bir grubun saldırısına uğradı.

Diyarbakır'da 7 yıldır faaliyet gösteren bir dans okulu, Kayapınar ilçesindeki Tema Parkı'nda önceki gün "Caz Pikniği" adı altında bir etkinlik düzenledi.

PARKTA DANS EDEN GRUBA SALDIRI

Piknikte sergilenen dans gösterisi sırasında ise iddiaya göre bir grup, tekbir getirerek gruba saldırdı. 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin inceleme sürerken, kentteki 116 kuruluşun oluşturduğu Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, yaptığı yazılı açıklamayla, saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada, kamusal mekanların halkın kullanımına açık olduğu, barışçıl toplanma, etkinlik düzenleme veya katılma, yurttaşlar arasında etkileşim sağlama amacıyla kullanıldığını vurgulandı.

"BİRLİKTE YAŞAM KÜLTÜRÜNE ZARAR VERİCİ SALDIRILARA SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Açıklamada, "Kolektif olarak toplanma özgürlüğü çerçevesinde, etkinlik alanı olarak kullanılan mekana bir grubun gelerek, giyim tarzı, etkinliğin niteliği gibi gerekçelerle parkta bulunanlara yönelik fiziki ve sözlü saldırılarda bulunulmasını asla kabul etmiyoruz. Birçok medeniyete ev sahibi yapmış, farklı kültürlere, inançlara ve yaşam tarzlarına sahip toplulukların bir arada yaşadığı ve yarattığı kentimizin birlikte yaşam kültürüne zarar verici saldırılara sessiz kalmayacağız. Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu olarak demokratik bir hak olan toplanma özgürlüğü bağlamında kolektif ve barışçıl nitelikte gerçekleşen etkinliğe yönelik fiziki ve sözlü saldırıyı en sert şekilde kınıyor, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca etkin bir soruşturma yürütülmesi ve faillerin tespit edilerek cezalandırılmasını beklediğimizi ve sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz." ifadelerine yer verildi.