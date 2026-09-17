Diyarbakır’da “Daltonlar” operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da, örgüt liderliğini kırmızı bültenle aranan B.C.G'nin yönettiği "Daltonlar" suç örgütü yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin, suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlarına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında, örgüt liderliğini kırmızı bültenle aranan B.C.G.'nin yaptığı belirtilen ve kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün Diyarbakır'daki yapılanmasını tespit ettiği belirtildi.

Yapılan çalışmalarla "Daltonlar" suç örgütünün yapılanmasının Diyarbakır'da Ş.Ö.'nün yöneticiliğinde faaliyet gösterdiğinin belirlendiği kaydedildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 16 Eylül günü düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: ANKA