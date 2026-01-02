Haberler

Diyarbakır'da Çocuklara Kar Topu Atan 3 Çocuğa Yumruk Atıp Tekmeledi

Güncelleme:
Diyarbakır'da, üst geçitte araçlara kar topu atan 3 çocuk, kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Darp anları cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada büyük tepki topladı.

DİYARBAKIR'da kimliği belirsiz kişi, üst geçitten araçlara kar topu attığı öne sürülen 3 çocuğu yumruklayıp, yerde tekmeledi. Darp anları, cep telefonuyla görüntülendi.

Diyarbakır'da, Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir üst geçitte iddiaya göre, araçlara kar topu atan 3 çocuk, bir kişi tarafından darbedildi. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, üst geçitteki çocukların yanına giden kişinin çocukları yumruk atarak yere düşürüp, ardından tekmelediği görüldü. Sanal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
