Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye'nin cinayet şüphelisi kapıcıya gözaltı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye Durgun'un cinayet şüphelisi kapıcı Siraç Kartal tutuklandı, ona yardım eden akrabası M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TUTUKLANDI
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir binanın 8'inci katındaki dairede, çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye Durgun'un cinayet şüphelisi, sitenin kapıcısı Siraç Kartal'a kaçarken yardım ettiği gerekçesiyle akrabası M.T. de gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Siraç Kartal, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, akrabası M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
