Haberler

Diyarbakır'da Çıkan Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'da Çıkan Yangınlar Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki farklı noktada çıkan örtü ve orman yangınları kontrol altına alındı. Dicle ilçesinde ise yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde 2 farklı noktada çıkan örtü ve orman yangınları kontrol altına alındı. Dicle ilçesinde çıkan örtü yangınına müdahale sürüyor.

Lice ilçesine bağlı kırsal Çağdaş Mahallesi'ndeki kırsal alanda, sabah saatlerinde örtü yangını çıktı. Aynı saatlerde ilçeye bağlı kırsal Uçarlı Mahallesi'nde de orman yangını çıktı. Yangınlar, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken bu kez Dicle ilçesine bağlı kırsal Taşağıl Mahallesi'nde öğle saatlerinde örtü yangını çıktı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Çöplerin toplanmadığı Konak'ta belediye başkanına 276 bin TL'ye makam aracı kiralandı

Millete çöp başkana Volvo
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetçi öğretmen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i tanımadı

Nöbetçi öğretmen Milli Eğitim Bakanı'nı tanımadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.