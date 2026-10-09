Haberler

Diyarbakır'da çalıştayda 2 çocuk hastaya pulmoner kapak implantasyonu uygulandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da çalıştayda 2 çocuk hastaya pulmoner kapak implantasyonu uygulandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi'ndeki çalıştayda 2 çocuk hastaya pulmoner kapak implantasyonu başarıyla uygulandı. 8 Ekim'de Prof. Dr. Bedri Aldudak'ın öncülüğünde düzenlenen çalıştaya Türkiye ve Güney Kore'den uzmanlar katıldı.

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi'nde düzenlenen çalıştay kapsamında, 2 çocuk hastaya pulmoner kapak implantasyonu işlemi başarıyla uygulandı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Kadın Doğum ve Çocuk Ek Hizmet Binası'nda hizmet veren Çocuk Kalp Merkezi, uluslararası düzeyde bilimsel etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Merkez Koordinatörü Prof. Dr. Bedri Aldudak'ın öncülüğünde 8 Ekim'de Diyarbakır'da düzenlenen Pulmoner Kapak Çalıştayı'na, Türkiye ve Güney Kore'den alanında uzman isimler katıldı.

Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin yanı sıra girişimsel tedavi yöntemleri, yeni teknolojiler ve klinik uygulamalar ele alınarak bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuldu.

Çalıştay kapsamında, 2 çocuk hastaya pulmoner kapak implantasyonu işlemi başarıyla uygulandı.

Açıklamada, çocuk kardiyolojisi alanında modern tanı ve tedavi imkanları sunan merkezde, sınırlı sayıda sağlık kuruluşunda uygulanabilen özellikli girişimlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Diyarbakır'ın yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden gelen hastalara hizmet veren merkezin, bilimsel etkinliklerle uluslararası işbirliğinin ve mesleki bilgi paylaşımının geliştirilmesine katkı sağladığı kaydedildi.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı

Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar dikkat! Kurallar sil baştan değişiyor

100 bin lira üstü kredi kartı olanlar dikkat! Yeni dönem başlıyor
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Güllü davasında karar günü! İstenen ceza açıklandı, Tuğyan ağlıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna'da kan donduran görüntü! 74 yaşındaki kadını yere savurdu

Bunu yapan insan olamaz!
Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı

Ne yapıyorsunuz Bülent Hanım?

Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar verildi

Verilen karara kendisi bile hayret edecek

Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü

Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü
Video çekerken telefonu denize düştü! Kaydettiği görüntüler şaşırttı

Teknede video çekerken olanlar oldu
Burçin Orhon'dan hayatını kaybeden kayınvalidesi Necla Uygur'a duygusal veda

Burçin Orhon'dan Necla Uygur'a veda: Canım annem...
Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık işin içine devletimiz girdi

Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık devlet....