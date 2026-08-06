Lice'de saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 29'a yükseldi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen ve 1 kadının hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yaşanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 29'a yükseldi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen ve 1 kadının hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yaşanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 29'a yükseldi.
Lice Cumhuriyet Başsavcılığınca, kırsal Dallıca Mahallesi'nde 3 Ağustos'ta Veysi Y'nin kullandığı hafif ticari araca düzenlenen, araçta bulunan Figen Baran'ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırı sonrası taraflar arasında yaşanan silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 29'a yükseldi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.