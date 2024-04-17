Diyarbakır'da Bilgievinde Astronomi Eğitimi Veriliyor

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki Ali Emiri Bilgievi'nde astronomi eğitimi veriliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren bilgievinde öğrenciler, astronomi eğitimi alıyor.

Uzay Planetaryumunda gerçekleşen eğitimlerde öğrenciler, gökyüzünü ve uzayı yakından inceleme fırsatı buluyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday, Ali Emiri Bilgievi'nin önemine değinerek, şöyle konuştu:

"Bu kurumda 2. sınıftan 7. sınıfa kadar olan öğrencilere okulda gördüğü derslerin eğitimini veriyoruz. 8. sınıf öğrencilerini de LGS'ye hazırlıyoruz. Kurumumuzda atölyelerimiz mevcut. Uzay planetaryumumuz var. Gökyüzü gözlem etkinliklerimiz oluyor. Teleskopla çocuklar kitaplardan değil de yerinde öğrenerek daha nitelikli hale geliyorlar. Alper Gezeravcı'yı çocuklar örnek almaya başladı."

4. sınıf öğrencisi Aras Ali Turhan (10), okulda öğrendiği bilgileri pekiştirmek için bilgievine geldiğini söyledi.

Gözlem etkinlikleriyle birlikte uzaya olan ilgisinin arttığını kaydeden Turhan, "Burada gözlem yaptığımız için mutluyuz. Burada öğrendiğimiz bilgileri ilerde kullanabileceğimiz için de mutluyuz." dedi.

4. sınıf öğrencisi Süleyman Emin Akçan (10) da uzaya olan merakının bilgievinde daha da arttığını aktardı.