Diyarbakır'da bayram öncesi tatlı satışı yapan iş yerleri denetlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla kent genelinde tatlı satışı yapan iş yerlerini denetledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerinde yaklaşan bayram nedeniyle, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tatlı satışı yapan pastanelerde denetim yaptı.

Ekipler, iş yerlerinin fiyat tarifesi, hijyen durumunu, gramaj hilesini kontrol ederek tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için iş yerlerini uyardı.

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca denetimlerine devam edecek.