Diyarbakır'da Babasını Öldüren Gence 15 Yıl 10 Ay Hapis

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan babasıyla tartışan Hasan Sargül, pompalı tüfekle babasını öldürdü. Duruşmada, Hasan Sargül 15 yıl 10 ay hapse çarptırıldı, annesi Aydan Sargül beraat etti.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde cezaevinden izinli çıkan babası Bünyamin Sargül'ü (40) çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurarak öldüren Hasan Sargül (18), 15 yıl 10 ay hapse çarptırıldı, annesi Aydan Sargül ise beraat etti.

Olay, 27 Ağustos 2024'te Ergani ilçesi kırsal Pınarkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü Bünyamin Sargül, izinli olarak çıkıp evine geldi. Evde Bünyamin Sargül ile oğlu Hasan ve eşi Aydan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Sarıgül, babasına pompalı tüfekle ateş etti. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Bünyamin Sargül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Sargül'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından kırsal Pınarkaya Mahallesi'nde toprağa verildi. Sargül'ün oğlu Hasan Sargül ve eşi Aydan Sargül ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve oğlu, tutuklandı.

'BİZ KAÇMAZ VE ATEŞ ETMEZSEM O BENİ VE ANNEMİ ÖLDÜRECEKTİ'

Ergani Ağır Ceza Mahkemesi'nde Hasan Sargül hakkında 'Üst soyunu kasten öldürme', annesi Aydan Sargül hakkında ise 'Eşe karşı kasten öldürme' suçlarından dava açıldı. Aydan Sargül, 11 Şubat'taki duruşmada adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

Davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya taraf avukatları ve anne Aydan Sarıgül katıldı. Hasan Sargül ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile salona bağlandı. Hasan Sargül, mütalaaya karşı verdiği savunmasında, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Ben kasten babamı öldürmedim. Babam yıllarca bana, anneme ve kardeşlerime zulüm yaptı. Olay günü de yine bize şiddet uyguladı. Biz kaçmaz ve silahla ateş etmezsem o beni ve annemi öldürecekti. Bilerek ve isteyerek yapmadım, mecbur kaldığım için yaptım. Yaptığımdan dolayı çok pişmanım, niyetim öldürmek değildi, sadece maktul babamın bize saldırmasını engellemekti. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

AVUKAT 'MEŞRU MÜDAFAA' TALEP ETTİ

Sanık Hasan Sargül'ün avukatı Hasret Yorulmaz, yazılı savunmasında eylemin meşru savunma kapsamında değerlendirilmesini, aksi halde en üst oranda indirim uygulanmasını ve sanığın tahliyesini talep etti. Yorulmaz, "Savunmada bulunmak her canlının ve bu arada insanın kendisini ve başkalarını korumak tepkisinin bir sonucudur. Bu tepki aynı zamanda toplum yararlarına da uygundur. Hukuki esası itibariyle meşru müdafaa, hakkın haksızlığa boyun eğmemesi prensibine dayanmaktadır. Maddi olgular, savunmayı destekleyen deliller ve sunulan belgeler ışığında müvekkilimin eyleminin meşru savunma sınırları içinde kaldığı anlaşıldığından beraatine, mahkeme aksi kanaatte ise eylemin taksirle adam öldürme suçunu oluşturduğu ve bu suçun da ağır haksız tahrik altında işlendiği ve şahsi cezasızlık şartlarını barındırdığı gözetilerek en üst oranda indirim uygulanarak hüküm kurulmasına, müvekkilimin tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin toplanmış olması, kaçma veya delil karartma ihtimalinin bulunmaması hükümleri dikkate alınarak öncelikle tahliyesine karar verilmesini arz ve talep ederim" ifadelerini kullandı.

MAHKEME BAŞKANINDAN 'TAHLİYE' GÖRÜŞÜ

Mahkeme başkanı, sanığın kendisine ve annesine yönelen haksız saldırıyı 'mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaşla' yaptığı kanaatiyle, ceza verilmesine yer olmadığına ve sanığın tahliyesine karar verilmesine yönelik görüş bildirdi. Mahkeme başkanının görüşü oy çokluğuyla reddedildi.

Mahkeme, Aydan Sargül yönünden 'yüklenen suçun işlendiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği' gerekçesiyle beraat kararı verip adli kontrol kararını kaldırdı. Hasan Sargül hakkında ise maktul Bünyamin Sargül'e yönelik 'üstsoya karşı kasten öldürme' suçunun sabit olduğu değerlendirilerek önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu ceza haksız tahrik ve takdiri indirim uygulanarak 15 yıl 10 aya indirildi. Kararda istinaf yolunun açık olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbuzer Sever:

15 yıl? Madalya da taksaymışlar.... Insan, hemde babasını öldürmek 15 yıl.... Ne güzel İstanbul....

