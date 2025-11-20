Haberler

Diyarbakır'da 2'si çocuk 7 kişinin etkilendiği yangın kask kamerasına yansıdı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi. İtfaiyenin bir çocuğu yangından kurtarma anları kask kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 281'inci Sokak'taki 5 katlı apartmanın son katında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

APARTMANDAKİ YANGINDA 13 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 13 kişiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Bunlardan 5'i, ambulanslarla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

KURTARMA ANLARI KASK KAMERASINDA

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yangında itfaiyenin müdahale anları, kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayrıca bir çocuğun kurtarılma anları da yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
