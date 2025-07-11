Diyarbakır'da apartman sakinlerinin ihbarı sonrası, 5 katlı bina boşaltıldı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, apartman sakinlerinin binanın sallandığı yönünde yaptıkları ihbar üzerine, 5 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, apartman sakinlerinin yapının sallandığı yönündeki ihbarı üzerine, 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 402'nci Sokak'taki 5 katlı binanın sakinlerinden bazıları, yapının sallandığını belirterek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
5 KATLI BİNA BOŞALTILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, apartman sakinlerini tahliye ederek bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
Binanın durumuna ilişkin kararın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından verileceği bildirildi.