Diyarbakır'da apartman sakinlerinin ihbarı sonrası, 5 katlı bina boşaltıldı

Diyarbakır'da apartman sakinlerinin ihbarı sonrası, 5 katlı bina boşaltıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, apartman sakinlerinin binanın sallandığı yönünde yaptıkları ihbar üzerine, 5 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, apartman sakinlerinin yapının sallandığı yönündeki ihbarı üzerine, 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 402'nci Sokak'taki 5 katlı binanın sakinlerinden bazıları, yapının sallandığını belirterek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

5 KATLI BİNA BOŞALTILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, apartman sakinlerini tahliye ederek bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Binanın durumuna ilişkin kararın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından verileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Juventus'tan Victor Osimhen kararı

Günün sürpriz gelişmesi: Transferden tamamen vazgeçtiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayan Elazığlı Yiğit, başarının sırrını anlattı

LGS'de tüm soruları doğru yanıtladı, başarısının sırrını anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.