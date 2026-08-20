Lice'de Otobüs Ağaca Çarptı: 2 Yaralı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde otobüsün ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde otobüsün ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ile plakası henüz öğrenilemeyen otobüs, Fis Ovası mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, araçta sıkışan sürücü ile 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA