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Lice'de Otobüs Ağaca Çarptı: 2 Yaralı

Lice'de Otobüs Ağaca Çarptı: 2 Yaralı
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde otobüsün ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde otobüsün ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ile plakası henüz öğrenilemeyen otobüs, Fis Ovası mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada, araçta sıkışan sürücü ile 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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