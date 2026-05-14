Diyarbakır'da "Afet Sağlık Tatbikatı" gerçekleştirildi

Diyarbakır'da afetlere hazırlık kapasitesini artırmak amacıyla düzenlenen tatbikatta 6,9 büyüklüğünde deprem senaryosu uygulandı, enkaz altındaki yaralılara müdahale ve KBRN tehditlerine karşı operasyonlar yapıldı.

Diyarbakır'da afetlere hazırlık kapasitesini artırmak ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla "Afet Sağlık Tatbikatı" düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çınar ilçesindeki Göksu Barajı yerleşkesinde 8 Mayıs'ta gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem senaryosu üzerinden çok sayıda acil durum uygulamasının hayata geçirildiği tatbikatta, enkaz altındaki yaralılara müdahalenin yanı sıra yangın, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditler, kitlesel yaralanma ve suda boğulma vakalarına karşı operasyonlar yürütüldü.

Tatbikat kapsamında ayrıca hava yolu ile hasta ve yaralı tahliyesi, sahra hastanesi kurulumu ve işletilmesi ile mobil haberleşme sistemleri eş zamanlı olarak devreye alındı.

Süreçte, Hastane Afet Planı (HAP) ve İl Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (İL SAKOM) senaryoları da aktif şekilde uygulandı.

Paydaş kurumların katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, 255 personel, 44 araç, helikopter ve bot yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, tatbikatın olası afetlere karşı hazırlıklı olma noktasında kritik önem taşıdığını belirtti.

Asiltürk, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı tatbikat ile hem müdahale kapasitemizi hem de kurumlarımız arasındaki koordinasyon gücünü sahada test etme imkanı bulduk. Diyarbakır olarak afetlere hazırlık çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Osman Bilgin
