8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından sürdürülürken soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbarla bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalara jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle de havadan destek verildi.

AMCA SALİM GÜRAN GÖZALTINDA

Arama çalışmaları sürerken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin'in kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma da devam ediyor. Ekipler, tüm aile fertlerini çapraz sorguya alarak Narin'e yönelik bir ipucuna ulaşmaya çalışıyor. Yürütülen soruşturma kapsamında son olarak, Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran gözaltına alındı.

AĞABEYİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde, Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. de gözaltına alınmış, kolundaki ısırık izi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Yapılan incelemede ısırık izinin Narin'e ait olmadığı tespit edilince E.G. serbest bırakılmıştı.