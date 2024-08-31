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8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

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Diyarbakır'da 11 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından sürdürülürken soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbarla bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalara jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle de havadan destek verildi.

8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

AMCA SALİM GÜRAN GÖZALTINDA

Arama çalışmaları sürerken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin'in kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma da devam ediyor. Ekipler, tüm aile fertlerini çapraz sorguya alarak Narin'e yönelik bir ipucuna ulaşmaya çalışıyor. Yürütülen soruşturma kapsamında son olarak, Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran gözaltına alındı.

8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

AĞABEYİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde, Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. de gözaltına alınmış, kolundaki ısırık izi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Yapılan incelemede ısırık izinin Narin'e ait olmadığı tespit edilince E.G. serbest bırakılmıştı.

8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (12)

ZİYA BAŞKAN:

hiçbir şey önemli değil önemli olan narin'in bulunması dua edelim inşallah

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Batıkan Geçit:

umarım kızımız sağsalim bulunur ciğerimi parçaladı

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VEFA:

Anne baba çocuklarına siper olmalı, akıl olmalı. 8 yaşında küçücük kız çocuğu yalnız başına Kuran kursuna mı gönderilir. Bu zamanda zararın kimden nasıl geleceği hiç belli olmaz. Çoğu kötü insan, inanca, dine, lafa gelince mangalda kül bırakmayanlardandır!.. Çocuklarınızı koruyun!..

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6
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T.C. GÖKBÖRÜ:

Manisa’dan duamız seninle kuzum inşallah Rabbim sağ selametle ailene kavuştursun

41
1
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Özer Doğan:

Kesinlikle bu işte pis Kokular var inşallah açığa çıkar..

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Yahya kemal Çiftci:

amca ve yenge görgü tanığı narin mi. o yüzden mi kayıp. görmemesi gereken ne gördü narin

10
1
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Alattin Yalçın:

İnşallah sağ salim bulunur.

4
0
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1gerceklerinsesi:

Kesin zaten yakınlarından biri

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Alkurt:

Herkes Kur'an'ı evde oturup kendi ana dilinde anlayarak okusun. İnşallah Narin çocuk bulunur

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