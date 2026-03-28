Diyarbakır'da 5 katlı bina tedbiren boşaltıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, apartmanda yaşayanların kolonlardan gelen ses ihbarı üzerine güvenlik önlemi olarak bina tahliye edildi. Olay yerine AFAD ve diğer ekipler sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 5 katlı bina, ikamet edenlerin kolonlardan ses geldiği ihbarı üzerine tedbir amacıyla tahliye edildi.

Bağcılar Mahallesi 1063. Sokak'ta dün akşam 5 katlı bir apartmanda oturan bazı kişiler, kolonlardan ses geldiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, apartmanda oturanları tedbir amacıyla tahliye etti.

Ekiplerin yapacağı inceleme sonrası apartmanın durumunun netlik kazanacağı öğrenildi.

Bina sakinlerinden Salih Topsan, gazetecilere, dün akşam duyulan ses üzerine endişelenerek binayı boşalttıklarını söyledi.

Komşularının uyarısıyla durumu fark ettiklerini belirten Topsan, şunları kaydetti:

"Alt komşumuz bir ses duyduğunu ve binanın sallandığını düşündüğünü söyleyerek bizi uyardı. Bunun üzerine yetkililere haber verdik. Olay yerine gelen AFAD ekipleri inceleme yaptıktan sonra bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Binamız 5 katlı ve 10 daireden oluşuyor. Yaklaşık 60 kişi yaşıyor."

Kaynak: AA / Osman Bilgin
