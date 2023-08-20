Diyarbakır'da 3.6 büyüklüğünde deprem

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 19.24'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12 kilometre derinliğinde olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.