Diyarbakır'da '23 Nisan Çocuk Köyü' kuruldu

Diyarbakır'da "Maarifin Kalbinde Çocuk" temasıyla "23 Nisan Çocuk Köyü" kuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde merkez Kayapınar ilçesi Vehbi Koç İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla açılan köyde birçok oyun alanı yer aldı.

Postane, itfaiye, pastane, kitabevi, akvaryum, tamirci, benzin istasyonu, karakol ve hastane gibi alanları ziyaret eden çocuklara, oyunlar eşliğinde meslekler tanıtıldı.

Çocuk köyünü, İlçe Kaymakamı Ömer Bilgin ile birlikte ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, yaptığı açıklamada, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Nisan ayı boyunca temel eğitim okullarında etkinliklerin devam edeceğini aktaran Sadoğlu, "Bakanlığımız uhdesinde 'Maarifin Kalbinde Çocuk' etkinlikleri kapsamında çocuk köyü etkinlik alanı hazırlandı. Anaokulu ve ilkokul öğrencilerimizi buraya getiriyoruz. Onlar da burada farklı istasyonlarda çeşitli etkinlikler yaparak bayramlarını kutluyorlar. Burada hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar hem de onlara güzel hediyeler takdim ediyoruz." dedi.

Etkinlik alanında eğlenen çocuklardan birinci sınıf öğrencisi Öykü Gürler, "Bugün çocuk bayramı ve tüm çocuklar eğleniyor. Herkes çok mutlu. Burada tamirhane, hastane ve pastane var. Çok eğleniyoruz." diye konuştu.

Birinci sınıf öğrencisi Arin Lina Can da çocuk bayramı olduğu için çok mutlu olduğunu ve etkinlik alanında arkadaşlarıyla eğlendiğini dile getirdi.

Çocuk köyü yarın da çocukları misafir etmeye devam edecek.

Hastanelerde tedavi gören çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

Diyarbakır'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hastanede tedavi gören çocuklar için de etkinlik düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dağkapı Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara yönelik etkinlikte boyama kitapları, balonlar ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Dicle Genç Yeryüzü Doktorları bünyesindeki tıp fakültesi öğrencilerinin de destek verdiği etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çocuklar için özel ve anlamlı bir gün olduğunu belirtti.

Tedavi süreçleri nedeniyle bayramı hastanede geçirmek zorunda kalan çocukların bugünü neşeyle hatırlamalarını istediklerini ifade eden Asiltürk, "Onların yüzündeki bir tebessüm bizim için en büyük mutluluktur. Sağlık çalışanlarımız ve gönüllü öğrencilerimizle birlikte her zaman çocuklarımızın yanında olacağız." ifadesini kullandı.