Diyarbakır'da "23 Nisan Çocuk Köyü" kuruldu

Diyarbakır'da '23 Nisan Çocuk Köyü' kuruldu
Güncelleme:
Diyarbakır'da "Maarifin Kalbinde Çocuk" temasıyla "23 Nisan Çocuk Köyü" kuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde merkez Kayapınar ilçesi Vehbi Koç İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla açılan köyde birçok oyun alanı yer aldı.

Postane, itfaiye, pastane, kitabevi, akvaryum, tamirci, benzin istasyonu, karakol ve hastane gibi alanları ziyaret eden çocuklara, oyunlar eşliğinde meslekler tanıtıldı.

Çocuk köyünü, İlçe Kaymakamı Ömer Bilgin ile birlikte ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, yaptığı açıklamada, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Nisan ayı boyunca temel eğitim okullarında etkinliklerin devam edeceğini aktaran Sadoğlu, "Bakanlığımız uhdesinde 'Maarifin Kalbinde Çocuk' etkinlikleri kapsamında çocuk köyü etkinlik alanı hazırlandı. Anaokulu ve ilkokul öğrencilerimizi buraya getiriyoruz. Onlar da burada farklı istasyonlarda çeşitli etkinlikler yaparak bayramlarını kutluyorlar. Burada hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar hem de onlara güzel hediyeler takdim ediyoruz." dedi.

Etkinlik alanında eğlenen çocuklardan birinci sınıf öğrencisi Öykü Gürler, "Bugün çocuk bayramı ve tüm çocuklar eğleniyor. Herkes çok mutlu. Burada tamirhane, hastane ve pastane var. Çok eğleniyoruz." diye konuştu.

Birinci sınıf öğrencisi Arin Lina Can da çocuk bayramı olduğu için çok mutlu olduğunu ve etkinlik alanında arkadaşlarıyla eğlendiğini dile getirdi.

Çocuk köyü yarın da çocukları misafir etmeye devam edecek.

Hastanelerde tedavi gören çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

Diyarbakır'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hastanede tedavi gören çocuklar için de etkinlik düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dağkapı Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara yönelik etkinlikte boyama kitapları, balonlar ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Dicle Genç Yeryüzü Doktorları bünyesindeki tıp fakültesi öğrencilerinin de destek verdiği etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çocuklar için özel ve anlamlı bir gün olduğunu belirtti.

Tedavi süreçleri nedeniyle bayramı hastanede geçirmek zorunda kalan çocukların bugünü neşeyle hatırlamalarını istediklerini ifade eden Asiltürk, "Onların yüzündeki bir tebessüm bizim için en büyük mutluluktur. Sağlık çalışanlarımız ve gönüllü öğrencilerimizle birlikte her zaman çocuklarımızın yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor

Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor
73 yıllık fabrikada üretim durdu

73 yıllık fabrikada üretim durdu
Fenerbahçe taraftarını derbi öncesi sevinçten havalara uçuracak gelişme

Fenerbahçelileri derbi öncesi sevinçten havalara uçuran gelişme
'Ne jandarma dinlerim ne de polis' diyerek video yayınladı, şimdi hesap veriyor

"Ne jandarma dinlerim ne de polis" dedi, şimdi hesap veriyor
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor

Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor
Arda Güler'den sonra Lamine Yamal da sezonu kapattı

Dünya futbolu şokta! Arda Güler'den sonra o da sezonu kapattı
Gerilim iyice tavan yaptı! Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı olay yaratacak paylaşımlar

Derbiye günler kala ortam alev aldı! ''Hayırdır?'' sorusuna flaş yanıt