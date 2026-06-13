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Diyarbakır'da 2020'de işlenen Askeri Balta cinayeti aydınlatıldı

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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 2020'de işlenen Askeri Balta cinayetinin JASAT ekiplerince çözüldüğünü, 18 şüpheliden 7'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 2020'de işlenen Askeri Balta cinayetinin aydınlatıldığını, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 akraba ve köy sakininden 7'sinin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 18 Eylül 2020'de Askeri Balta'nın ateşli silahla öldürülmesi olayının failinin belirlenemediği hatırlatıldı.

Açıklamada, Dicle Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timlerince yürütülen yaklaşık 7 aylık planlı faaliyetin ardından oluşturulan "Özel Çalışma Grubu" tarafından dosyadaki tüm ifade tutanakları, otopsi ve kriminal inceleme raporlarının yeniden analiz edildiği belirtildi.

İfadesine başvurulan bazı kişilerin beyanlarında tutarsızlık ve çelişkiler tespit edilmesi üzerine, 8 Haziran 2026'da Dicle ilçesindeki adreslere cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, akraba ve köy sakinlerinin arasında olduğu 18 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Dicle Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla V.Ç, Ö.Ş, M.A, H.T, R.Ş, M.Ç. ve R.Ç'nin tutuklandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "JASAT ekiplerimiz, faili meçhul olayları geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Oluşturulan özel ekiplerle yıllar önce işlenen suçları yeniden inceleyerek aydınlatmaya devam ediyoruz. Kahraman jandarmamızı, JASAT'ımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Dicle Cumhuriyet Savcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
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