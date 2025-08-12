Diyarbakır'da 2. Yaşlılık Şurası İçin İl Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yaşlıların yaşam kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm bulmak ve hak temelli yaşlanma politikaları geliştirmek amacıyla ekimde yapılacak "2. Yaşlılık Şurası" kapsamında Diyarbakır'da "İl Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'ndaki programın açılışında konuşan Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel, yaşlıların bilgi birikimleri ve tecrübeleriyle topluma ışık tuttuklarını söyledi.

Çalıştayın, yaşlıların hayat kalitesini artıracak nitelikli çalışmalar yapmak, sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve yol haritası belirlemek amacıyla düzenlendiğini anlatan Özyüksel, "(Yaşlılar) Bilgi birikimi ve tecrübeleriyle bizlere ışık tutacaklardır. Çalıştayımızın, büyüklerimizin, yaşlılarımızın, bürokraside, sosyal hayatta karşılaştıkları sorunlara çözümler getirmesini, onların gündelik hayatta çözemedikleri sorunlara pratik çözümler sağlamasını, paydaşların bu anlamda somut katkılar sunmasını bekliyorum." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat da amaçlarının yalnızca çalıştay yapmak değil, aynı zamanda bir kültürü, birikimi ve toplumsal vicdanı geleceğe aktarma sorumluluğunu hep birlikte üstlenmek olduğunu dile getirdi.

Yaşlılığın yalnızca biyolojik bir evre değil, hayat tecrübesinin, hikmetin ve değerin ete kemiğe bürünmüş hali olduğunu belirten Polat, şöyle konuştu:

"Diyarbakır yaşlı nüfus oranı bakımından Türkiye ortalaması altında olmakla birlikte bu oran giderek artmakta, geleceğe yönelik planlarımızı zaruri hale getirmektedir. İlimizde gerçekleştireceğimiz bu çalıştayda, yaşlı bireylerimizin ihtiyaçlarını, karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini birlikte ele alacağız. Burada ortaya konulacak her fikir yaşlı bireylerimizin daha huzurlu, daha aktif ve onurlu bir yaşam sürmesi için bir tuğla olacaktır. Yaşlılarımızın yaşamını kolaylaştırmak, seslerini duyurmak ve haklarını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur."

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Altındağ da programda sunum yaptı.

Açılış programının ardından katılımcılar gruplar halinde farklı salonlarda görüş ve önerilerini sundu.

Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenecek çalıştaylardan elde edilen bulgular ve öneriler, "Yaşlılık Saha Araştırması" ve "Yaşlılık Literatür Araştırmaları" ile 2. Yaşlılık Şurası'nın gündemini oluşturacak.