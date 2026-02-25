15 yaşındaki Amine, silahla vurulmuş halde bulundu

Haberler

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 15 yaşındaki Amine Durman, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 15 yaşındaki Amine Durman, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
  • Amine Durman'ın uzun namlulu silahla vurulduğu tespit edildi.
  • Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Amine Durman (15), evinde, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, dün gece, Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Amine Durman, evde yalnız olduğu sırada silah sesini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Amine'yi uzun namlulu silahla vurulmuş halde buldu. Yapılan kontrolde Amine'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Amine Durman'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İşlemlerin ardından Amine'nin cenazesi, yakınlarına teslim edilip Bismil'de toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
