Diyarbakır'da 13 Gündür Kayıp Olarak Aranan Kadının Cansız Bedeni Bulundu

1) DİYARBAKIR'DA 13 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde 13 gündür kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç'ın (45) dere yatağında cansız bedeni bulundu.

İlçeye bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Şeyhmus Kılıç, 21 Ocak'ta sabah saatlerinde uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet Kılıç'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti. Eşini burada da bulamayan Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine 22 Ocak'ta AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Nimet Kılıç'ın görüntüsü, kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü.

Arama çalışmalarının 13'üncü gününde evlerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Balıkaya Deresi yatağında oluşan adacıkta Nimet Kılıç'ın cansız bedeni bulundu. Nimet Kılıç'ın cenazesi, yapılacak incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.