Haberler

Diyarbakır'da 13 Gündür Kayıp Olarak Aranan Kadının Cansız Bedeni Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 13 gündür kayıp olan Nimet Kılıç'ın cansız bedeni, arama çalışmalarının ardından Balıkaya Deresi'nde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1) DİYARBAKIR'DA 13 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde 13 gündür kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç'ın (45) dere yatağında cansız bedeni bulundu.

İlçeye bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Şeyhmus Kılıç, 21 Ocak'ta sabah saatlerinde uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet Kılıç'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti. Eşini burada da bulamayan Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine 22 Ocak'ta AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Nimet Kılıç'ın görüntüsü, kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü.

Arama çalışmalarının 13'üncü gününde evlerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Balıkaya Deresi yatağında oluşan adacıkta Nimet Kılıç'ın cansız bedeni bulundu. Nimet Kılıç'ın cenazesi, yapılacak incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sapığa bak sen! Denize giren 2 genç kızı gizlice kayda aldı

Sapığa bak sen! Selfie çeker gibi yapıp gizlice kayda aldı
10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı

10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular

"Gençlik nereye gidiyor?" dedirten görüntü
Böylesi görülmedi! Ülkenin başkentini 500 dron ve 65 füzeyle vurdular

Bu bir ilk! Ülkenin başkentini 500 dron ve 65 füzeyle vurdular
Sapığa bak sen! Denize giren 2 genç kızı gizlice kayda aldı

Sapığa bak sen! Selfie çeker gibi yapıp gizlice kayda aldı
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler

Fatih Ürek'in ailesinden büyük rezillik! Ölmeden neler yapmışlar neler
Pedofili dosyasındaki en sağlam kanıt! Ülke bu fotoğrafı konuşuyor

Bakanlık ifşa etti! Bu kare pedofili dosyasındaki en sağlam kanıt