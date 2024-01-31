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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tarihi Çeşmeleri Restore Ediyor

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları ile şehirdeki tarihi çeşmeleri yeniliyor. Katırpınar, Yeşil ve Tahtalı Kastal çeşmeleri restore edilerek, halkın hizmetine sunulacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi çeşmeleri restore ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İmar ve şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları ile şehirdeki tarihi çeşmeler özgün yapıları korunarak yenileniyor.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Katırpınar, Yeşil ve Tahtalı Kastal çeşmelerini restore ederek, onlarca yıl sonra bu çeşmelerden su akmasını sağlayacak.

Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından tescil güncellemesi ve gruplandırma çalışması yapılan çeşmelerde onarım çalışması başladı.

Merkez Sur ilçesi Özdemir Mahallesi'nde yer alan tarihi Katırpınar Çeşmesi'nde çalışma yürüten ekipler, kumlama işlemi yaparak, uygun kesme taşlar kullandı. Ekipler, yapıyı aslına uygun bir şekilde yeniliyor.

Diyarbakır şehir merkezinde az sayıdaki yuvarlak kemer formlu çeşmeden biri olan Tahtalı Kastal Çeşme'de ve dikdörtgen forma sahip düzgün kesme bazalt taş ile inşa edilen Yeşil Sokak Çeşmesi'nde ise ekipler ön hazırlıklarını tamamladı.

Günümüzde kullanılmaz durumda olan çeşmeler, çalışmaların ardından halkın hizmetine sunulacak.

Kaynak: AA / Güncel

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