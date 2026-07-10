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Diyarbakır'da KETEM'de yeni mamografi cihazı hizmet vermeye başladı

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Diyarbakır Bağlar ilçesindeki KETEM'de hizmete giren yeni mamografi cihazıyla meme kanseri taramaları ücretsiz yapılacak. Erken teşhisin önemi vurgulanırken, uygun yaş grubundaki kadınlar taramaya davet edildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) yeni mamografi cihazı hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bağlar KETEM bünyesinde kurulan yeni mamografi cihazıyla meme kanserinin erken teşhisinde büyük önem taşıyan tarama hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Ücretsiz sunulan tarama hizmetiyle vatandaşların kaliteli sağlık hizmetinden daha etkin yararlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik yatırımların sürdüğünü belirtti.

Kanserde erken teşhisin hayat kurtardığını ifade eden Asiltürk, "Bağlar KETEM bünyesinde hizmete aldığımız yeni mamografi cihazımızla vatandaşlarımızın tarama hizmetlerine erişimini daha da kolaylaştırmış bulunuyoruz. Sağlık Bakanlığımızın koruyucu sağlık politikaları doğrultusunda ilimizde kanser taramalarının yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Tüm uygun yaş grubundaki kadınlarımızı ücretsiz tarama hizmetlerinden yararlanmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
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