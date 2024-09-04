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Diyarbakır annelerinin dramını anlatan belgesel Mardin'de gösterildi

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Dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan 'Sesler ve Yüzler' belgeselinin gösterimi, Mardin Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Gösterimin ardından yapımcı ve yönetmen söyleşi yaptı.

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Mardin'de yapıldı.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Mardin Valiliği ev sahipliğinde merkez Artuklu ilçesi Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gösterimin ardından filmin yapımcısı ve AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu ile yönetmen Yasemin Çekiç söyleşi yaptı.

Miroğlu, belgesel için 10 ilde çekimlerin yapıldığını ve belgeselin gösterime girmesiyle yoğun bir ilgi gördüğünü söyledi.

Belgeselin bir kitap projesi olarak 2,5 sene önce başladığını ifade eden Miroğlu, "Bununla ilgili 100'e yakın insanla görüştük. Bizlere hayat hikayelerini anlattılar. Dün Diyarbakır'da kendi hikayelerini kendileri izlediklerinde biraz da olsa rahatladılar. Belgeseli çekimlerin yapıldığı illerde de gösterime sunacağız." dedi.

Çekiç ise belgesel ile Diyarbakır annelerinin sesini duyurmaya çalıştıklarını kaydetti.

Diyarbakır annelerini yakından tanımak ve tanıtmak istediklerini vurgulayan Çekiç, "Bu konuya hakim olmayan insanlara da o ailelerin neler yaşadıklarını, 2019 yılından başlayıp bu zamana kadar nasıl bir süreç geçirdiklerini, mücadelelerini çocukların nasıl kaybolduğunu, kaçtığını veya kaçırıldığını herkesin bilmesini amaçladık." ifadelerini kullandı.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ve AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç da belgeselde emeği geçenlere teşekkür etti.

Gösterimin, Siirt, Şırnak, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Ağrı ve Bingöl'de de yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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