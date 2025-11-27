Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 2278'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla eylemi sürdüren annelerden Ayten Elhaman, acılarının çok büyük olduğunu, kar, kış, yaz, sıcak demeden evlatları için mücadele ettiklerini söyledi.

Evlatlarına kavuşana kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirten Elhaman, şunları kaydetti:

"İnşallah Terörsüz Türkiye sürecinde evlatlarımız gelip güvenlik güçlerimize teslim olur. Anneler olarak buradayız, kararlı bir şekilde bekliyoruz. İnşallah ben de evladıma kavuşurum. Oğlum gittiğinden beri sanki dünya durdu. Yaşayan bir ölüyüm. Allah'ın izni devletimizin gücüyle biz de evlatlarımıza kavuşacağız."

Baba Nihat Aydın da oğlu Mehmet'e kavuşmak için yıllardır mücadele ettiğini dile getirdi.

Aydın, "Terörsüz Türkiye" sürecinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Bir an önce evlatlarına kavuşmak istediklerini anlatan Aydın, "Bu ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Kimse bin yıllık kardeşliğimizi bozamaz. Çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.