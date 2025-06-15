Diyarbakır Anneleri, Çocukları İçin 2113 Gündür Nöbette

Diyarbakır Anneleri, Çocukları İçin 2113 Gündür Nöbette
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Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen Diyarbakır anneleri, 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP il binası önünde oturma eylemi yapıyor. 2113. gününde de devam eden eylemde, anneler çocuklarına kavuşma umuduyla mücadelelerine kararlılıkla devam ediyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için nöbetini sürdürüyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2113'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a kavuşma umuduyla eylemini sürdürdüğünü söyledi.

Oğlu için her gün, oturma eylemi yapılan çadıra geldiğini belirten Uslu, "Bugün 'Babalar Günü', oğlum evde olsaydı o da evlenip yuva sahibi olacaktı. O da baba olacaktı. Oğlumu almadan eylemden vazgeçmeyeceğim. Onu alıp eve gideceğim." dedi.

Uslu, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir de evlatları için 6 yıldır sürdürdükleri eylemlerinde kararlı olduklarını vurguladı.

Demir, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. 10 senedir çocuğumdan ayrıyım. Çocuğumu çok özledim. Keşke şimdi çocuğumu alıp koklasaydım."

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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