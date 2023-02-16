Diyarbakır'a enkaz çalışmaları için geldiğini söyleyen şahsın valizinden uyuşturucu çıktı Güncel Haberler Diyarbakır'a otobüsle gelen bir kişinin valizinde 1 kilo 940 gram metamfetamin ele geçirildi. Polise verdiği ifadede, kente deprem nedeniyle oluşan enkaza yardımcı olmak amacıyla geldiğini söyleyen J.Ş. tutuklandı. Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucuyla mücadele sürüyor. VALİZDEN 2 KİLOYA YAKIN UYUŞTURUCU ÇIKTI Polis, yaptığı çalışmada J.Ş., isimli şüphelinin otobüsle kente geldiğini belirledi. Ekipler takip ettikleri J.Ş.'yi durdurdu. J.Ş.'nin elindeki valizde yapılan aramada kıyafetlerin altına saklanmış 1 kilo 940 gram metamfetamin bulundu. Şüpheli gözaltına alındı. ENKAZ ÇALIŞMALARINA YARDIMCI OLMAK İÇİN GELDİĞİNİ SÖYLEMİŞ Şüphelinin ilk ifadesinde polise deprem nedeniyle oluşan enkaza yardımcı olmak amacıyla geldiğini söylediği öğrenildi. J.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Diyarbakır Güncel Haberler

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