Diyanette "Sanat ile Yeşeren Umutlar" sergisi açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgelerde görev yapan Diyanet personelinin eserlerinden oluşan "Sanat ile Yeşeren Umutlar" sergisi, Diyanet İşleri Başkanlığında açıldı.

Türk İslam Sanatları Daire Başkanlığı Din Hizmetleri Uzmanı Fatih Okur tarafından hazırlanan projeyle 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde görevli olan ve değişik sanat dallarında da çalışmalar yapan personelin çalışmaları temin edildi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında da illerde görevli 8'i erkek, 4'ü kadın 12 Diyanet personeline ait eserler, Başkanlığın 15 Temmuz Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'ndaki fuaye alanında sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Sergide, Diyanet personelinin hazırladığı tezhip, kaligrafi, ahşap oymacılığı, hat ve resim gibi sanat dallarından eserler yer alıyor.

"İnancımızda umutsuzluğa asla yer yoktur"

Serginin açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, depremzede hocaların eserlerini sergilediklerini söyledi.

Depremler nedeniyle büyük acılar yaşandığını vurgulayan Erbaş, "Bizim inancımızda umutsuzluğa asla yer yoktur. Umutları yeşertmek için bizim de bir şeyler yapmamız lazım. Umutların yeşermesine katkı için hocalarımızın yapmış oldukları bu eserler bizim için çok değerli, çok önemli." şeklinde konuştu.

Erbaş, en büyük sanatkarın Allah olduğunu vurgulayarak, Allah'ın yarattığı kullarına da bu sanat kabiliyetinden bazılarını nasip ettiğini anlattı.

İnsanlara İslam'ı farklı sanat dallarıyla anlatmaya gayret ettiklerini belirten Erbaş, "Bu amaçla Türk İslam Sanatları Daire Başkanlığını kurduk. Başkanlığımız çeşitli sanat dallarında icraatlar, faaliyetler, etkinlikler yapıyor. Bu etkinliğimiz de Türk İslam Sanatları Daire Başkanlığımız marifetiyle Diyanet İşleri Başkanlığımızın yapmış olduğu en önemli etkinliklerden birisidir. Emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

"Umutlar yeşerinceye kadar bu yolda çalışmaya gayret edeceğiz"

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, halen yaralı olanlara da şifa dileyen Erbaş, ilk gününden itibaren çalışmaya başladıkları deprem bölgesindeki faaliyetleri sürdürdüklerini bildirdi.

Erbaş, "Umutlar yeşerinceye kadar biz hep bu yolda çalışmaya gayret edeceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından serginin açılışını gerçekleştirerek eser sahiplerinden çalışmalarına ilişkin bilgi alan Erbaş, Mevlid-i Şerif'in Süleyman Çelebi tarafından yazılışını konu edinen "Umudun Adımları, Kurtuluşa Giden Yol, Vesiletü'n-Necat" tiyatro oyununu izledi.