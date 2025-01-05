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Ali Erbaş'la ilgili "Ekmek yiyin" iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'la ilgili bir gazetede yer alan 'Ekmek Yiyin, Doyun' başlıklı haberin yanlış olduğunu belirterek hukuki işlem başlatılacağını duyurdu. Söz konusu yazının 2013'te ekmek israfını amaçlayan başbakanlık genelgesi kapsamında kaleme alındığını, Erbaş'ın 2019'da yayımlanan kitabında yayımlandığını belirten Diyanet, "Büyük yalan ve çarpıtmaya imza atılmıştır." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün bir gazetede yer alan "Ekmek Yiyin, Doyun" başlığıyla verilen haberin doğru olmadığını belirterek, ilgililer hakkında hukuki işlem başlatılacağını bildirdi.

DİYANET'TEN "EKMEK YİYİN" İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Başkanlıktan, bugün bir gazetede yer alan "Ekmek Yiyin, Doyun" başlığıyla verilen habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada habere konu edilen yazının, Diyanet İşleri Başkanlığının 2013'te Başbakanlık Genelgesi ile başlatılan "Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası" kapsamında kaleme alınan "Ülkemizde Ekmek İsrafının Ulaştığı Boyut" başlıklı yazı olduğu aktarıldı.

"BÜYÜK YALAN VE ÇARPITMAYA İMZA ATILDI"

İlgili yazının, 12 yıl önce Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Aylık Fikir ve Araştırma Dergisi'nde, daha sonra da Başkan Erbaş'ın yazılarından oluşan ve 2019'da yayımlanan "Ramazan Günlükleri" kitabında yayımlandığı belirtilen açıklamada, "Yazıda bilimsel verilerden istifade edilerek, ekmek israfının önlenmesinin önemi anlatılmıştır. Ancak haberde ' Ali Erbaş, vatandaşa eti ve sebzeyi çok gördü" gibi ifadeler kullanılarak, büyük yalan ve çarpıtmaya imza atılmıştır. Yazının hiçbir yerinde bu ifadeyi çağrıştıracak bir bölüm bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

"YAZI 12 SENE ÖNCE YAZILDI"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bundan tam 12 yıl önce yazılmış ekmek israfının önlenmesinin öneminden bahseden yazı gazete tarafından sanki bugün yeni yazılmış gibi gösterilmiş ve yazıda hiç yer almayan bir ifade uydurularak haber başlığı yapılmak suretiyle kamuoyu yanıltılmıştır. Daha önce de defalarca Başkanlığımız ve Sayın Başkanımızla ilgili yalan ve çarpıtma haberler yapan gazetenin bir kez daha Diyanet İşleri Başkanının şahsında Diyanet İşleri Başkanlığı kurumuna yönelik olumsuz algı oluşturmak için art niyetli ve maksatlı haber yaptığı görülmektedir. Haberle ilgili olarak hukuki işlem başlatılacaktır."???????

Ali Erbaş'la ilgili
Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCan Dersimli:

Alkolden sigaradan bahis oyunlarindan alinan vergilerle baskanimiza her sene yeni audi begendirmeye çalisiyoruz.

Yorum Beğen13
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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Diyanetten kişilerin değil Allah ın dininden başka herşey var

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Haber YorumlarıJokerAllame:

audisi az gelmiş yine birilerinin :)

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