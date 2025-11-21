Diyanet'ten Şiddetle Mücadele Vurgusu: 'Şiddetin Çaresi Merhamet Eğitimi'

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "Kimden gelirse gelsin, kim maruz kalırsa kalsın ve gerekçesi ne olursa olsun, şiddetin hiçbir çeşidi kabul edilemez. İster ailede, ister sosyal hayatta, ister dijital mecralarda söz, tutum ve davranışlarla hiç kimseye zarar verilemez, kimsenin şeref ve haysiyetine dil uzatılamaz." ifadeleri kullanıldı.

"Şiddetin Çaresi Merhamet Eğitimi" konulu hutbe, cuma vakti ülke genelindeki camilerde okundu.

İnsanın, yeryüzünün en değerli varlığı olduğu vurgulanan hutbede, "İnsan, her türlü saygıya layıktır. Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı ayırt edilmeksizin her insanın canı mukaddestir. Dolayısıyla kimden gelirse gelsin, kim maruz kalırsa kalsın ve gerekçesi ne olursa olsun, şiddetin hiçbir çeşidi kabul edilemez. İster ailede, ister sosyal hayatta, isterse dijital mecralarda söz, tutum ve davranışlarla hiç kimseye zarar verilemez, kimsenin şeref ve haysiyetine dil uzatılamaz." uyarısında bulunuldu.

" Şiddet, hiçbir sorunu çözemez, aksine toplumu çürütür"

Şiddetin sıradan bir hal aldığı, akran zorbalığının her geçen gün yaygınlaştığı, insanların birbirleriyle kavgalarını sosyal medyada paylaşmayı marifet saydığı, sokakta, toplu taşımada ve trafikte mal ve can emniyetinin hiçe sayıldığı bir dönemden geçildiğine işaret edilen hutbede, şunlar kaydedildi:

"Alkol, kumar ve uyuşturucu madde gibi bağımlılıklar, kötülüklere sevk eden dijital oyunlar, yanlış örneklerle kirlenen ekranlar, maalesef şiddetin günden güne yayılmasına zemin hazırlamaktadır. Oysa şiddet hiçbir sorunu çözemez. Aksine sevgiyi bitirir, insanı yalnızlaştırır, toplumu çürütür. Şiddetin çaresi merhamet eğitimidir. Allah'ın bizlere emaneti olan çocuklar, inancı, iyiliği, merhameti, sevgi ve saygıyı ilk olarak ailesinden öğrenir. Bu münasebetle 'Rabb'inin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et!' ayetikerimesini rehber edinen her anne, baba, çocuklarının yüreklerine dokunmalı, başlarını okşamalı, onları Allah'a iyi bir kul, çevrelerine faydalı bir insan olarak yetiştirmeye gayret göstermelidir."

"Kalbimize düşen öfke kıvılcımlarını rahmet yağmurlarıyla söndürelim"

Hutbede bir çocuk için ilim ve hikmet yolculuğundaki en önemli kişilerden birinin de öğretmenler olduğu vurgulandı.

"Zira öğrencilerine ahlak ve edebiyle, şefkat ve merhametiyle rol model olan her bir öğretmen, toplumda fazilet ve erdemin teminatıdır." ifadesine yer verilen hutbede, şu tavsiyelerde bulunuldu:

"Şiddetin gölgesini hayatımızdan uzaklaştırmak için gönüllerimize muhabbeti, evlerimize ve okullarımıza merhameti hakim kılalım. Kalbimize düşen öfke kıvılcımlarını rahmet yağmurlarıyla söndürelim. Evlatlarımızın yüreğine sevgi, saygı, anlayış ve paylaşmanın tohumlarını serpiştirelim.

Unutmayalım ki bir çocuğun zihnine işlenen güzel bir söz, gönlüne yerleştirilen merhamet ve muhabbet, yarının huzur dolu dünyasına dikilmiş bir fidan olacaktır."