Edirne'den kısa kısa

Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Emin Yaryıkan, üç ayların başlangıcı dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu müstesna zaman diliminin İslam alemine barış, huzur ve birlik getirmesini temenni etti. Yaryıkan, Gazze halkı için dua edilmesi gerektiğini vurguladı.

Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Emin Yaryıkan, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yaryıkan, mesajında, mübarek üç aylara kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Diyanet-Sen olarak müstesna zaman diliminin İslam alemine barış, huzur ve kardeşlik getirmesini temenni ettiklerini aktaran Yaryıkan, "Bu müstesna zaman diliminin İslam alemine sükunet, insanlığa hidayet ve mazlum coğrafyalara selamet getirmesini Yüce Allah'tan temenni ediyoruz. Üç aylar, gündelik hayatın hızı ve meşgalesi içerisinde yorulan ruhlarımızı dinlendirmek, sıradanlaşan alışkanlıklarımıza canlılık katmak ve 'biz kimiz?' sorusuna samimi bir cevap aramak için sunulmuş ilahi bir ihsandır." ifadelerini kullandı.

Yaryıkan, ilk kıble Mescid-i Aksa'nın esaretinin devam ettiği, Gazze'de ve Filistin'in her bir köşesinde Müslümanların tarihin gördüğü en büyük zulüm ve soykırımlardan birine maruz kaldığı bir dönemde üç ayları buruk karşıladıklarını ifade etti.

İbadetin ve duanın arşa yükseldiği bu günlerde en büyük temennilerinin Gazze halkının bir an evvel huzur ve selamete kavuşması olduğunu dile getiren Yaryıkan, şunları kaydetti:

"Müminlerin birliği ve beraberliği, yeryüzünün adaletle ihya edilmesi için bu mübarek vakitleri birer dua kalkanına dönüştürmek boynumuzun borcudur. Filistin'de, Suriye'de, Lübnan'da, Türkistan'da, Myanmar'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm altında olan tüm Müslüman kardeşlerimiz için, yeryüzünün barış ve huzuru için mübarek üç ayları fırsat bilelim, bol bol dua edelim.

Yüce Rabbimiz, bu mübarek gün ve gecelerde yaptığımız dualar hürmetine bizleri, alem-i İslam'ı ve tüm insanlığı her türlü afetten, musibetten ve kötülükten muhafaza eylesin. Bizleri hem dünyada hem de ahirette rahmet, bereket, af ve mağfiretine nail eylesin."

Panel düzenlenecek

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından "Uluslararası Kuzey Makedonya Türkleri" paneli düzenlenecek.

Panel, yarın saat 14.00'te çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Etkinliğin yönlendiriciliğini Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsünden Öğr. Gör. Dr. Meral Jahjai üstlenecek.

Panelde, İştip Goce Delcev Üniversitesinden Prof. Dr. Mahmut Çelik, "Kuzey Makedonya üniversitelerinde Türk dili ve edebiyatı eğitiminin tarihsel gelişimi" başlıklı sunum yapacak.

Balıkesir Üniversitesinden Prof. Dr. Satı İleri Kumartaşlıoğlu, "Kuzey Makedonya'da Hıdırellez ve mani söyleme geleneği" konusunu ele alacak.

Kırklareli Üniversitesinden Öğr. Gör. Dr. Elifnur Yıldız Yalçındağ ise "Kuzey Makedonya Türk ağızları içinde Üsküp Türkçesinin yeri ve güncel dil eğilimleri" başlıklı sunum gerçekleştirecek.

Meral Jahjai, ayrıca "Kuzey Makedonya ilkokullarında ana dili olarak Türkçe eğitimin güncel durumu" konulu sunumla programa katkı sunacak.

Kampüste ring seferleri başladı

Edirne Serhad Birlik otobüsleriyle Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi ile Prof. Dr. Ahmet Karadeniz Yerleşkesi arasında ring seferleri başlatıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre hafta içi her gün yapılacak ring seferleriyle, iki yerleşke arasında ulaşımın kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Öğrencilerin kampüs içi ulaşım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik planlanan seferlerde, belirlenen saatlerde karşılıklı ring hizmeti verilecek.

Balkan Yerleşkesi'nden ring seferleri 08.00, 08.20, 09.10, 10.00, 12.00, 12.55, 13.15, 15.10, 16.15 ve 17.00 saatlerinde yapılacak. Prof. Dr. Ahmet Karadeniz Yerleşkesi'nden ise seferler 08.10, 08.30, 09.20, 10.10, 12.30, 13.05, 13.30, 15.30, 16.30 ve 17.20 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Ring seferlerinde kampüs içi ücret tarifesinin uygulanacağı bildirildi.

Konser düzenlenecek

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından "Balkan Senfoni Orkestrası Konseri – Unutulmayanlar" adlı konser düzenlenecek.

Balkan Senfoni Orkestrası'nın sahne alacağı konser, 24 Aralık Çarşamba günü saat 19.30'da Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Şefliğini Prof. Dr. Tanju Araboğlu'nun üstleneceği konserde, klasik müzik repertuvarından seçilen eserler müzikseverlerle buluşturulacak.

Ücretsiz olarak düzenlenecek konserin, tüm halka açık olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
