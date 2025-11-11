Diyanet'ten Şehit Askerler için Başsağlığı

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Başkanlığın NSosyal hesabından yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Azerbaycan'dan ülkemize dönmek üzere havalanan Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.