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İsmi Galatasaray'la da anılan Foden imzayı attı

İsmi Galatasaray'la da anılan Foden imzayı attı
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Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan genç Phil Foden, Manchester City ile 2030'a kadar sözleşme yeniledi.

İsmi son dönemde sık sık Süper Lig devi Galatasaray'la da anılan Phil Foden'ın geleceği belli oldu.

2030'A KADAR CITY'DE

İngiltere Premier Ligi ekibi Manchester City, Phil Foden ile 2030'a kadar sözleşme uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Foden için "Henüz 26 yaşında olmasına rağmen, İngiliz milli oyuncu, bugüne kadar profesyonel kariyerinde kulübün inanılmaz bir şekilde 20 büyük kupa kazanmasına yardımcı olarak, City kadrosunun en uzun süre hizmet veren ve deneyimli üyelerinden biri haline geldi." ifadeleri kullanıldı.

KAZANDIĞI ŞAMPİYONLUKLAR

Manchester City altyapısından yetişen Foden, İngiliz temsilcisiyle birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 6 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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