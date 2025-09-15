Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'Kendimizi Değiştirmeliyiz' Mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, "Bu dünyayı değiştirmeyi arzu ediyorsak önce kendimizi değiştireceğiz, imanımızı yeniden sorgulayacağız." dedi.

Trabzon Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" konulu konferansa katılan Kondi, son Peygamber'in hayatının ayetlerde çok açık bir şekilde anlatıldığını söyledi.

Kondi, Peygamber'in insanlığını, merhametini, rahmetini, idareciliğini ve komşuluk ilişkilerini anlamaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, "Onun getirdiği ahlak prensiplerini, ilahi mesajları, göz ardı ettiğimiz günden beri ailede huzur bulamadık. Çocuklarımızdan saygı göremedik, komşularımızla ilişkilerimiz hiç iyi gitmedi, Allah ile olan irtibatımız zayıfladı, Allah Resulü'nün emirlerini ve tavsiyelerini göz ardı ettiğimiz günden beri her gün sıkıntı ve bunalım içerisindeyiz." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak, huzur ve mutluluk bahşetmek için gönderildiğini ifade eden Kondi, "Sevgiyi, muhabbeti, merhameti, insan ilişkilerini, Allah ve aile ile olan münasebetlerini, biz o kutlu nebiden öğrendik. Dolayısıyla kim Allah'ın resulüne itaat ederse o Allah'a itaat etmiştir." diye konuştu.

Konuşmasında hadis ve ayetlerden de örnekler veren Kondi, Peygamber'in vahiy aldıktan sonra Mekke'de yaşanan zulüm ve ahlaksızlıkların önüne geçebilmek için ilk olarak Allah'a olan inancı yaydığını aktardı.

Kondi, insanın dünyada yaptığı her şeyin ahirette karşısına çıkacağını ifade ederek, "Kişi, niyetine göre Allah'ın katında değer kazanacaktır. Niyet, insanın kalitesini ve ahlakını belirler. Ameller niyete göredir. Bu dünyayı değiştirmeyi arzu ediyorsak önce kendimizi değiştireceğiz, imanımızı yeniden sorgulayacağız." dedi.

İnsanın Allah'ın rızasını düşünerek vicdanıyla hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Kondi, namazın insanı bütün kötülüklerden alıkoyduğunu belirtti.

Kondi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara değinerek, her Müslüman'ın kendisine 'ben ne yapabiliyorum?' sorusunu yöneltmesi gerektiğini kaydetti.

Konferansa, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.