Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 13 Bin 349 Öğrenciye Hafızlık İcazetnamesi

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, 2023 yılı içinde eğitimini başarıyla tamamlayan 13 bin 349 öğrencinin hafızlık icazetnamesi aldığını bildirdi.

Akbulut, AA muhabirine, Hazreti Muhammed'in ilk hafız olduğunu ve öğrendiğini etrafındaki sahabelere aktardığını anımsatarak, böylelikle hafızlık geleneğinin peygamberden bu yana devam ettiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşuyla birlikte hafızlık eğitiminin daha çok Başkanlık çatısı altında verildiğini belirten Akbulut, "1975 yılından itibaren hafızlar kayıt altına alınmaya başlandı. Bu tarihten itibaren 207 bin 803 kişi hafız oldu. Daha önceki hafızlık verilerine net olarak ulaşamıyoruz." bilgisini verdi.

Hafız sayısının her yıl artarak devam ettiğini ifade eden Akbulut, şöyle devam etti:

"Geleneksel bir metoda dayanan hafızlık eğitim programımız var. Bu metotla her cüzden bir sayfayla eğitim başlıyor. Her cüzün son sayfası ezberlendiğinde öğrenci hafız olmaya aday oluyor. Öğrencinin 9 dönemde eğitimi bitirmesini istiyoruz. Üç dönem bir yıl sürüyor. Üç yıl sonra eğitim tamamlanıyor. Daha sonra çocukları hafızlık tespit sınavına alıyoruz. Farklı illerde bulunan hafızlık takip komisyonlarımız, öğrencilerin durumuna bakarak sınava girip girmeyeceğine karar veriyor. Ondan sonra da sınav başvurularını kabul ediyor. Sınavlarda başarılı oldukları zaman hafızlık icazetnamesi veriyoruz."

"Şu an 84 bin 387 öğrenci hafızlık eğitimi görüyor"

Ülke genelinde 1765 Kur'an kursunda hafızlık eğitiminin verildiğini aktaran Akbulut, "Toplam 8 bin 305 öğreticinin görev yaptığı hafızlık eğitimi programlarında şu an 84 bin 387 öğrenci eğitim görmektedir. 2023 yılı 1, 2 ve 3. dönem hafızlık tespit sınavlarında 18 bin 935 aday başvuru yaptı. Bunlar arasında sınavlarda başarılı olan 13 bin 349 öğrenci hafızlık icazetnamesi almaya hak kazandı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de hafızlık icazet belgesi veren tek kurumun Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunu hatırlatan Akbulut, "Öğrencilerin hafızlığını tescilleyen kurumuz. Sivil toplumun oluşturduğu bir Kur'an kursu olabilir ya da yurt dışında olabilir, öğrencilerinin hafızlığını tescil etmek istiyorlarsa Diyanet İşleri Başkanlığına başvurmaları gerekiyor." diye konuştu.

Hafızların Kur'an-ı Kerim'i unutmalarını istemediklerini, çeşitli programlarla hafızlığı pekiştirecek adımlar atacaklarını söyleyen Akbulut, öğrencilere Arapça eğitimi de vererek okudukları Kur'an-ı anlamalarını sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.