Diyanet İşleri Başkanlığı, avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu

Sosyal medyada yaptığı küfürlü şeriat paylaşımı sonrası gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakılan avukat Feyza Altun hakkında Diyanet İşleri Başkanlığınca suç duyurusunda bulunuldu.

PAYLAŞIMI SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medya üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Feyza Altun dün gözaltına alındı. Altun, emniyetteki işlemlerin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Savcılık Altun'u "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik, Altun'un yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şekildeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

SAVCILIKTAN İTİRAZ

Avukat Feyza Altun'un serbest bırakılmasının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Sulh Ceza Hakimliği itiraz kararını değerlendirecek.

DİYANET'TEN ALTUN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı da avukat Feyza Altun hakkında "Dini değerlere hakaret ettiği" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.