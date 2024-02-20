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Diyanet İşleri Başkanlığı, avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu

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Diyanet İşleri Başkanlığı, küfürlü şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan avukat Feyza Altun hakkında "Dini değerlere hakaret ettiği" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Sosyal medyada yaptığı küfürlü şeriat paylaşımı sonrası gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakılan avukat Feyza Altun hakkında Diyanet İşleri Başkanlığınca suç duyurusunda bulunuldu.

PAYLAŞIMI SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medya üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Feyza Altun dün gözaltına alındı. Altun, emniyetteki işlemlerin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Savcılık Altun'u "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik, Altun'un yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şekildeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu

SAVCILIKTAN İTİRAZ

Avukat Feyza Altun'un serbest bırakılmasının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Sulh Ceza Hakimliği itiraz kararını değerlendirecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu

DİYANET'TEN ALTUN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı da avukat Feyza Altun hakkında "Dini değerlere hakaret ettiği" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Diyanet İşleri Başkanlığı Feyza Altun Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

JY:

BU DIYANET KURULUS AMACLARININ COK DISINA CIKDI KAPATILMALI ARTIK. TUM BUTCESIDE EGITIME AKTARILSIN.

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haksız mıyım:

diyanetin, dinimizin yanındayız. küfrün karşısındayız. sonuna kadar gidilmeli. hadsizlere meydan bırakılmamalı

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Vedat Arman:

Tebrikler. Artık Diyanetin cesur adımlar atması lazım.

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İsmail ÜNAL:

Diyanet işleri Başkanlığı en hayırlı işlerden birini yapmıştır. Hem tebrik ediyoruz hem teşekkür ediyoruz hem de bu tür durumlarda müdahil olması gerektiğine inanıyorum…

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Arman Usa:

din ve devlet isleri ayri bu ulkede, diyanet denilen zul kendine gel

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siyah.beyaz:

JY sana göre diyanet kapatılsın camiler kapansın kuran kursları kapansın .yahu sen neyin kafasıssın manyakmısın kardeşim ..almişsin klavyeyi önüne habire milletin değerlerinle oynuyor tahrik ediyorsun ..biraz yüreğin varsa çık sokağa buraya yazdıklarını cesaretin varsa söyle bakseni halden hale geçirmiyorlarmı yemiyor ama değilmi ..)) ataistsin bellide dinsizliğini kendince yaşa milleti germe buralarda..

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süleyman kahraman:

İyi yarın bu emsal teşkil eder.

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Alkurt:

DIYANET..SENI TARIKAT ELE GECIRMIS FARKINDA MISIN? AZIZ TÜRK MILLETI BUNLARI UNUTMAYACAK.

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