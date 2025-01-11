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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Umre Ziyareti İçin Mekke'de Türk Vatandaşlarıyla Görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Umre Ziyareti İçin Mekke'de Türk Vatandaşlarıyla Görüştü
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan ziyaretinde umre için Mekke'de bulunan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Erbaş, Müminler arasındaki birliğin önemini vurguladı ve tövbenin gerekliliğine dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umre ziyareti için Mekke'de bulunan Türk vatandaşlarıyla görüştü.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, 2025 hac organizasyonu görüşmeleri için Suudi Arabistan'a giden Erbaş, umre ziyareti için Mekke'de bulunan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Erbaş, "Müminler ancak kardeştirler" ayetini hatırlatarak, Müminler arasında düşmanlık, küslük ve dargınlığın düşünülemeyeceğini belirtti.

Tövbenin önemini vurgulayan Erbaş, "Peygamber efendimiz 'Ben günde 70 kere tövbe ederim' buyuruyor. Allah Resulü efendimiz günde 70 kere tövbe ediyorsa bizim ne kadar çok dilimizden tövbenin, istiğfarın dökülmesi lazım bir düşünün." dedi.

Umrecilere kutsal topraklarda geçirdikleri vakitlerini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Erbaş, "Gelişimizle, dönüşümüz arasında mutlaka bir değişiklik olsun. Umre bizim için bir eğitim, bir irşat olsun. Döndüğümüzde çocuklarımız, torunlarımız elimizi öptüğünde, yüzümüze baktığında bizde bir değişiklik görsün. Torunlarımıza, çocuklarımıza örnek olalım." ifadelerini kullandı.

Geleceğe bırakılacak en büyük mirasın çocuklar olduğunu dile getiren Erbaş "Çocuklarımıza İslam'ın güzelliklerini tebliğ edelim, telkin edelim. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 'Hatırlat, hatırlatmakta Müminlere fayda vardır' buyuruyor. Doğruları, ailemize, eşimize, dostumuza, çocuklarımıza, komşularımıza, akrabalarımıza öğrendiklerimizi, bildiklerimizi anlatacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
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