Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hac Organizasyonu İslam Ülkelerine Örnek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Başkanlığımız hac organizasyonu hususunda İslam ülkelerine örnek bir teşkilattır." dedi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen "2025 Hac Organizasyonu Kafile Başkanları Toplantısı"na çevrim içi katıldı.

Kafile başkanlarına seslenen Erbaş, hac ibadetinin, İslam'ın en kapsamlı ibadetlerinden biri olduğunu vurguladı.

Erbaş, haccın yürekleri Allah ve Hazreti Muhammed'in (SAV) sevgisiyle yanıp tutuşan müminler için mübarek bir yolculuk olduğuna dikkati çekerek, "Hac yolculuğu, müminler için özlemlerin en büyüğü, yolculukların en hayırlısı, kavuşmaların en heyecanlısıdır. Hac, bir mekteptir. Hac yolculuğu, bir eğitim sürecidir. Mali ve bedeni boyutlara sahip olması hasebiyle diğer ibadetlerden ayrılan ve birçok hikmeti içinde barındıran hac ibadeti, İslam'ın temel ilke ve değerlerini hem teorik hem de pratik olarak öğreten bir okuldur. Bizlere, birtakım semboller üzerinden yaratılış gayesini, kulluk bilincini, insani değerleri, güzel ahlakı öğretmektedir." değerlendirmesini yaptı.

"Bugün, maalesef maddi hazların öne çıkarıldığı, manevi değerlerin ötekileştirildiği, kişisel arzu ve isteklerin hayatın odağına yerleştirildiği bir çağa tanıklık ediyoruz." ifadelerini kullanan Erbaş, böyle bir çağda hac ibadetinin, insanı merkeze alan değerleriyle ayrı bir önem kazandığının altını çizdi.

Erbaş, hacı adaylarını kutsal topraklara götürüp ibadetlerini yaptırdıktan sonra selametle geri getirmenin, tecrübe, özveri ve büyük bir organizasyon gerektirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Başkanlığımız hac organizasyonu hususunda İslam ülkelerine örnek bir teşkilattır. Yıllar geçtikçe kendimizi yeniliyoruz, her sene bir önceki yıla göre daha iyi hizmet üretmeye gayret ediyoruz. Karşılaşılması muhtemel meşakkatlerin hafifletilmesi ve hacılarımızın ibadetin manevi hazzını doyasıya yaşamaları için hizmet kalitesini ve standardını her yıl daha ileri seviyeye taşımanın gayreti içerisinde oluyoruz."

"Hac ibadetinin hikmet boyutunu mutlaka anlatmalıyız"

Erbaş, bu yıl 85 bin vatandaşı en güzel şekilde Beytullah'la, Arafat'la, Ravza'yla buluşturmak için büyük bir özveri ile son hazırlıkları yaptıklarını ifade ederek, "Başta Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz olmak üzere ibadet şuuruyla hizmet eden bütün kardeşlerimize, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Kafile başkanı, sorumluluğunda bulunanları en doğru şekilde yönetebilen iyi bir idarecidir. Haccı aynı zamanda irşada dönüştüren bir tebliğcidir. En önemlisi de Rahman'ın misafirlerine hizmet etmekten şeref duyan bir gönül insanıdır." açıklamasında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığının hac ibadeti süresince iki şeye çok büyük önem verdiğini anlatan Erbaş, şöyle devam etti:

"Bunlardan birincisi, haccın her bir menasikinin hakkıyla ve eksiksiz yerine getirilmesidir. Bizler hacılarımıza haccın her bir menasikini en güzel şekilde yaptırmak ve bu bunların ifade ettiği mana ve hikmetleri en iyi şekilde kavratmakla mesulüz. İkincisi ise, hac menasikinin arkasındaki anlam ve hikmetlerin idrak edilmesidir, yani irşat vazifesidir. Hac ibadetinin hikmet boyutunu, her sembolün arkasındaki büyük anlamı, kafilemizdeki her kardeşimize mutlaka anlatmalıyız. Haccın nasıl bir davet olduğunu, bu davete icabetin ne demek olduğunu ve nasıl olması gerektiğini onlara iyi izah etmeliyiz."