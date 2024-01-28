Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eyüp Sultan Camisi'nde şehit askerler için dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eyüp Sultan Camisi'nde sabah namazında vatandaşlarla bir araya gelerek, şehit askerler için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Eyüp Sultan Camisi'nde sabah namazını kıldıran ve Kur'an-ı Kerim okuyan Erbaş, namazın ardından yaptığı konuşmada, ibadetlerin Allah'a en iyi kul olmanın vesilesi olduğunu söyledi.

"Biz insanı en güzel surette yarattık." ayetini hatırlatan Erbaş, "İşte o güzelliğimizi, o eşrefi mahlukat oluşumuzu ibadetlerle muhafaza edeceğiz. Yoksa Allah muhafaza hemen devamındaki ayet-i kerimede 'Sonra biz onu esfele safiline çevirdik' buyuruyor Rabbimiz. İmandan, ibadetten, şükürden, zikirden uzak insanlar aşağıların aşağısı da olabiliyor." diye konuştu.

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde askerlerin zorlu şartlarda görev yaptıklarına dikkati çeken Erbaş, "2-3 metre kar içerisinde terör odaklarıyla mücadele eden Mehmetçiklerimiz var, onlara dua edeceğiz." dedi.

Erbaş, kendilerinin rahat bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirdiklerini, ancak Filistin'deki camilerin işgalciler tarafından yıkıldığını, bebeklerin, çocukların ve masumların bombalandığını anlatarak, onlar için de dua edeceklerini dile getirdi.

Türk milletinin tarih boyunca hep mazlum ve mağdurun yanında olduğunu, zalimin de karşısına dikildiğini kaydeden Erbaş, şöyle devam etti:

"Milletimizin en büyük özelliği, hakkın yanında yer almak, hakkı tutup kaldırmak ve zalimin karşısında dimdik durabilmektir. İşte biz o zaman insan oluruz, o zaman gerçek mümin ve Müslüman oluruz. Öyle güzel bir vasıf ki bu vasıf, neslimize, zürriyetimize, gençlerimize, çocuklarımıza miras bırakacağımız en büyük özelliğimizdir. Tarihe bakın, bu özelliğimizle yükselmişiz. Milli Mücadele'de o sarıklı mücahitlerin peşinde milletimiz bu özelliğiyle hep yücelmiş, yükselmiştir. 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.' diyor ya şair; işte o kan rengi bayrak, kolay oluşmadı."

Erbaş, konuşmasının ardından şehit Mehmetçik ve Filistinliler için dua etti.