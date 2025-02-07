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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Azez'de Hasene Kompleksi'ni Açtı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Azez'de Hasene Kompleksi'ni Açtı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı ve Hasene Vakfı tarafından Suriye'nin Azez ilçesinde inşa edilen Hasene Kompleksi'nin açılış törenine katıldı. Erbaş, Müslümanların birlik ve dayanışma içinde olması gerektiğinin altını çizerken, inşa edilen 108 konutun sembolik olarak Suriyeli ailelere teslim edildiğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Hasene Vakfı tarafından Suriye'nin Halep iline bağlı Azez ilçesinde inşa edilen Hasene Kompleksi'ndeki 108 konutun teslimi için düzenlenen törene katıldı.

Erbaş, TDV ve Hasene Vakfı tarafından Azez'de inşa edilen Hasene Kompleksi'nin açılış töreninde konuştu.

Suriye'de 63 yıllık zulüm döneminin sona erdiğini belirten Erbaş, "Yaklaşık 14 yıldır gerek Suriye'de gerek Türkiye'de ikamet eden Suriyeli kardeşlerimiz için elimizden gelen tüm gayreti sergiledik. İnşallah bundan sonra da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Büyük bir azim ve kararlılıkla eserler inşa etmeye, gönüller kazanmaya devam edeceğiz. Rabbimiz açılışını yapacağımız bu eserleri de şimdiden hayırlı ve mübarek eylesin." dedi.

Erbaş, büyük bir inanç ile köklü bir medeniyetin mensupları olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sahip olduğumuz inancın ve medeniyetin en bariz özelliklerinden birisi de hiç kuşkusuz yardımlaşma ve paylaşmadır. Asırlar boyu bu medeniyetin mensupları, din, dil, ırk, renk ve coğrafya ayırımı gözetmeksizin dünyanın her yerinde mazlumların yardımına koşmayı, onların dert ve sıkıntılarını gidermeyi bir iman ve kulluk vazifesi bilmiş, yardımlaşma ve paylaşmayı adeta gündelik hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline getirmişlerdir."

"Dünyayı iyiliğin ve merhametin değiştireceğine inanıyoruz"

Savaşların, katliamların, göçlerin, bölgesel ve küresel kötülüklerin yaygınlaştığı bir çağda yaşandığına işaret eden Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir ortamda insanlara iyiliği emretmek, onların iyiliği için çalışmak ve onları her türlü kötülükten sakındırmak ve korumak, Müslümanlar için bir iman görevidir. Bugün bir çocuğun, bir gencin, bir annenin, bir babanın, bir yaşlının, bir yetimin duasını almak, bir mazlumun, bir mağdurun, bir acizin gönlüne girmek görevlerin en kutsalıdır, sevapların en değerlisidir. Dolayısıyla bölgesel ve küresel bağların giderek zayıfladığı bir zamanda Müslümanlar olarak iyiliğin, hayrın ve güzelliğin yeryüzüne yaygınlaşması için her zamankinden daha çok çalışmak ve bu uğurda mücadele etmek zorundayız. Çünkü bizler, dünyayı iyiliğin ve merhametin değiştireceğine inanıyoruz."

Erbaş, Müslümanların kendi aralarında dayanışmayı güçlendirmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Kötülüğümüzü isteyenlere, aramıza fitne ve fesat sokmak için koşturanlara asla fırsat vermemeliyiz. Coğrafyamızdaki kanı, gözyaşını dindirmenin, acı ve ızdırapları yok etmenin yolu birlikten, beraberlikten, kardeşlikten ve dayanışma içinde olmaktan geçmektedir." dedi.

"Kendi geleceğimizi kendimiz inşa etmek zorundayız"

Erbaş, tarih boyunca zalimler ve kötülerin, mazlumların ve iyilerin dağınıklığından cesaret aldığını kaydederek, "Biz bir oldukça, yüreklerimiz birlikte çarptıkça, aynı amaç ve hedefler etrafında kenetlendikçe zalimler tüm cesaretlerini kaybedecektir." diye konuştu.

Daha fazla zaman kaybetmeden ırk, dil, mezhep ve ülke odaklı kamplaşmaların ortadan kaldırılması için çaba sarf edilmesi, tevhit, adalet, merhamet ve uhuvvet zemininde ortak akıl tesis edilmesi gerektiğinin altını çizen Erbaş, ortak sorunları basiret, feraset ve sağduyu ile çözmek, vahdeti ve kardeşliği iman ekseninde yeniden tesis etmek için hep birlikte çaba sarf edilmesinin önemini vurguladı.

Erbaş, "Zira ümmet varlığımızı devam ettirebilmek için buna ihtiyacımız var. Batıl ideolojilerle mücadelemizde başarılı olabilmek için buna muhtacız. Küresel sömürü düzenlerinin hegemonyasından kurtulabilmek için buna mecburuz. Müslümanlar olarak yaşadığımız bu acı ve ağır tecrübelerden sonra artık kendi cümlelerimizi kurmak, kendi geleceğimizi kendimiz inşa etmek zorundayız. Bundan kaçamayız, kaçınamayız." dedi.

Konuşmasının sonunda inşa edilen 108 konutun anahtarını Suriyeli ailelere teslim eden Erbaş, kompleksi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Törene, Kilis Valisi Tahir Şahin, Halep Valisi Azzam Garip, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman, TDV Genel Müdürü İzani Turan, Hasene Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halil Aydın ile Kilis Müftüsü Alettin Bozkurt da katıldı.

Hasene Kompleksi

Halep iline bağlı Azez ilçesinde 2023'te hayata geçirilen Hasene Kompleksi projesi kapsamında 65 metrekarelik 108 konut, 750 kişi kapasiteli cami, sağlık ocağı, 22 derslikli okul, 75 kişilik anaokulu, su deposu ve su kuyusu içeren köy kompleksi inşa edildi.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
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