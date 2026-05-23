Diyanet İşleri Başkanı: Hacılarımıza hizmet en büyük şeref

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Allah'ın misafirlerine hizmet etmeyi en büyük şeref bildiklerini belirterek, "Hac yolculuğunun hacılarımızın hayatına unutulmaz hatıralar ve değer katması için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Arpaguş, Mekke'de düzenlenen Kafile Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hac ibadetinin tüm Müslümanlar için her zaman en büyük vuslat arzusu, hasret ve tahassür olduğunu söyledi.

"Şu anda on binlerce vatandaşımız, benzersiz manevi bir iklimin hakim olduğu bu kutlu beldede bulunmanın, ömürde ancak bir defa elde edilebilen bir fırsata erişmenin, sevgili Peygamberimizin hatıralarıyla dolu bu beldede bulunmanın hazzını ve coşkusunu yaşıyor." ifadelerini kullanan Arpaguş, bu kutlu yolculukta hacı adaylarına rehberlik etmenin heyecanı içerisinde olduklarını kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, şöyle devam etti:

"Allah'ın misafirlerine hizmet etmeyi en büyük şeref biliyoruz. Hac yolculuğunun hacılarımızın hayatına unutulmaz hatıralar ve değer katması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yolculuğun onların zihin ve gönül dünyalarında kalıcı izler bırakması için çalışmayı ihmal edilemez bir sorumluluk olarak görüyoruz. Evet, bu sorumluluk, burada bulunan bütün kardeşlerimizin, bizlerin omuzlarında olan sorumluluktur. Bu kolektif sorumluluğun en önemli paydaşı ise, hiç şüphesiz kafile başkanlarımızdır."

Kafile başkanlarının, hac organizasyonunun en önemli yapı taşlarından biri olduğunu dile getiren Arpaguş, organizasyonun başarısının hacı adaylarına rehberlik ve önderlik eden her bir kafile başkanının samimiyetine, çaba ve gayretine bağlı olduğunu ifade etti.

Arpaguş, vatandaşların ibadetlerini eksiksiz yapmalarının kendilerinin özverili ve titiz çalışmalarına bağlı olduğunu belirterek, bu itibarla Diyanet İşleri Başkanlığının hocalarına düşen sorumluluğun herkesten daha fazla olduğunu özellikle belirtmek istediğini söyledi.

Sevgi, saygı ve samimiyet temelinde güçlü bir iletişim kurulmasının önemine dikkati çeken Arpaguş, verimli bir çalışma ortamının ancak dayanışmayla mümkün olacağını vurguladı.

"İbadetlerimizde sekinet ve berekete ulaşmak, vazifemizde muvaffakiyete mazhar olmak ancak gönüllerimizde taşıyacağımız samimiyet ve ihlasın neticesi olacaktır." diyen Arpaguş, şu ifadeleri kullandı:

"İnanıyorum ki istişareyi merkeze alan, yapıcı ve rehberlik edici bir tavır sergilediğimizde bu meşakkatli yolculukta karşılaşacağımız tüm sorunlar kolaylıkla çözülecektir. Bizim bu bilinçle hareket etmemiz hem kendimiz hem de hizmetinde bulunduğumuz vatandaşlarımız için bereketli bir ibadet ortamı oluşturacak, hep birlikte Rabbimizin engin rahmetine mazhar olmamızın yolunu açacaktır. İman, hizmet aşkı ve sabırla çıktığımız bu yolculukta her daim niyetimiz hayr olmalı ki akıbetimiz de hayr olsun. Cenab-ı Hak, bu hizmetlerde bizi muvaffak eylesin."

"Hacılarımıza nezaketle, zarafetle ve onlara yardımcı olacak şekilde hizmet sunmalıyız"

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, hac yolculuğunun, hacılar için hayatlarının en önemli yolculuğu olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

Bu yolculukta kendileri için basit ve sıradan olan bir durumun hacılar için son derece önemli ve hassas olabileceğine dikkati çeken Arpaguş, "Bu yüzden her anı değerli görmeli, her hizmeti önemsemeli ve hacılarımıza nezaketle, zarafetle ve onlara yardımcı olacak şekilde hizmet sunmalıyız." dedi.

Haccın irşat boyutuna işaret eden Arpaguş, şöyle devam etti:

"Hepimiz biliyoruz ki ilahi rahmetin her an tecelli ettiği bu aziz topraklar, insanımızın hem zaman bakımından hem de duygu ve düşünce açısından irşada en müsait olduğu, alıcılarının en fazla açık olduğu zaman dilimleri ve mekanlardır. Bu yüzden bizler, hac yolculuğunu, baştan sona bir eğitim süreci olarak görmek durumundayız. Burada bulunduğumuz her anı vatandaşlarımızı irşat için en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Yine bu kutlu yolculuğun tam anlamıyla bir eğitim ve irşat imkanına dönüşmesi de büyük oranda bizlerin çaba ve gayretine bağlıdır. Burada bulunduğumuz süreyi iyi planlamalı ve vatandaşlarımızı yormadan, usandırmadan bilinçlendirmenin çaba ve gayreti içinde olmalıyız. Hizmetlerimizle onların gönüllerini fethetmenin, orada kalıcı bir yer edinmenin çabası içinde olmalıyız. Vatandaşlarımızın ibadetlerini gerektiği gibi yapıp yapmadıklarını yakından ve titizlikle takip etmeliyiz. Hiçbir kardeşimizin ibadetleriyle ilgili herhangi bir kaygıya kapılmasına asla fırsat vermemeliyiz."

Arpaguş, Arafat'a intikallerin 25 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'ten itibaren başlayacağını, bu süreçte Hac İdare Merkezinin plan ve yönlendirmelerine hassasiyetle uyulması gerektiğini dile getirdi.

Organizasyonda görevli kafile başkanlarına kolaylık ve başarı dileyen Arpaguş, hacı adaylarının ibadetlerini huzur içinde tamamlayıp sağlıkla yurda dönmeleri temennisinde bulundu.

Toplantıya, Diyanet İşleri Başkanlığının üst düzey yöneticileri, kafile başkanları ve hac görevlileri de katıldı.