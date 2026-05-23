Haberler

Türk futbolunun önemli kulüplerinden Altınordu devrediliyor

Türk futbolunun önemli kulüplerinden Altınordu devrediliyor
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig kulüplerinden Altınordu'da A takımın yarışmacı haklarını devretmek isteyen Başkan Seyit Mehmet Özkan, yatırımcılara son tarihi bildirdi.

TFF 2. Lig kulüplerinden Altınordu'da A takımın yarışmacı haklarını devretmek isteyen Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın masaya oturduğu yatırımcı adaylarına 1 Haziran'a kadar süre verdiği öğrenildi.

BAŞKAN ÖZKAN TARİH VERDİ 

A takımı kulübün misyonuna uygun bir şahıs ya da bir şirkete teslim etmeyi planlayan Seyit Mehmet Özkan'ın ay sonuna kadar anlaşma sağlanmasını hedeflediği ifade edildi. Kadrosunda 13 futbolcu kalan Altınordu'da teknik ekibin de sözleşmeleri sona erecek. Başkan Özkan'ın altyapı takımları, futbol okulları ve tesisleri bünyesinde tutmaya devam edeceği, sadece A takımın yarışmacı haklarının devrinin söz konusu olduğu dile getirildi.

DAHA ÖNCE DE DEVRETMEK İSTEMİŞTİ

Başkan Seyit Mehmet Özkan, geçtiğimiz yıllarda da A takımı devretmek istemiş ancak bir yatırımcı ile el sıkışamamıştı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

CHP Kurultayı soruşturmasında çok sayıda tutuklama
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı

CHP'de bildiri çatlağı! O başkan imza atmadı, toplantıyı terk etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim

Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Mahmut Uslu'dan teknik direktör açıklaması: Yabancı ve Türk 2-3 alternatifimiz var

Herkes Aykut Kocaman tek aday derken... Büyük sürpriz duyuruldu

Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek

Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi

Acun'un sahibi olduğu Hull City, Premier Lig için tarihi maça çıktı
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim

Annenin feryadı yürekleri dağladı: Ben sana gitme dedim oğlum