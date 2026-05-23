Türk futbolunun önemli kulüplerinden Altınordu devrediliyor

TFF 2. Lig kulüplerinden Altınordu'da A takımın yarışmacı haklarını devretmek isteyen Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın masaya oturduğu yatırımcı adaylarına 1 Haziran'a kadar süre verdiği öğrenildi.

BAŞKAN ÖZKAN TARİH VERDİ

A takımı kulübün misyonuna uygun bir şahıs ya da bir şirkete teslim etmeyi planlayan Seyit Mehmet Özkan'ın ay sonuna kadar anlaşma sağlanmasını hedeflediği ifade edildi. Kadrosunda 13 futbolcu kalan Altınordu'da teknik ekibin de sözleşmeleri sona erecek. Başkan Özkan'ın altyapı takımları, futbol okulları ve tesisleri bünyesinde tutmaya devam edeceği, sadece A takımın yarışmacı haklarının devrinin söz konusu olduğu dile getirildi.

DAHA ÖNCE DE DEVRETMEK İSTEMİŞTİ

Başkan Seyit Mehmet Özkan, geçtiğimiz yıllarda da A takımı devretmek istemiş ancak bir yatırımcı ile el sıkışamamıştı.