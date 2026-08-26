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Diyanet'ten Malazgirt ve Büyük Taarruz mesajı

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Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Malazgirt Zaferi'nin 955. ve Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, milletin vatan ve istiklal iradesini vurgulayarak şehitleri ve gazileri rahmetle andı, birlik ve beraberlik diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, " Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a uzanan şanlı tarihimiz, milletimizin vatanına, istiklaline ve istikbaline olan sarsılmaz iradesinin en güçlü nişanelerindendir." ifadesini kullandı.

Arpaguş, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci ve Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Malazgirt Zaferi'nin 955. ve Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde, Anadolu'yu ebedi yurt kılan Sultan Alparslan'ı, istiklal mücadelesinin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu toprakları vatan kılmak ve korumak uğruna mücadele eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğini belirten Arpaguş, şunları kaydetti:

"Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a uzanan şanlı tarihimiz, milletimizin vatanına, istiklaline ve istikbaline olan sarsılmaz iradesinin en güçlü nişanelerindendir. Bu aziz vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun. Yüce Rabbimiz milletimizin birlik ve beraberliğini daim, devletimizi kaim, ülkemizi ilelebet huzur ve esenlik içinde eylesin."

Kaynak: AA
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