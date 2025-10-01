Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: Camiler, Zorluklarda Direniş Ruhunun Mevzileri

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Barış zamanlarında gönüller ihya eden camiler, zor zamanlarımızda da direniş ve mücadele ruhunun en güçlü mevzileri olmuştur. Nitekim Kafkas Cephesi'nden Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a şanlı tarihimiz, camilerimizin milletimize kazandırdığı azim, kararlılık ve direniş ruhunun benzersiz örnekleriyle doludur." dedi.

Arpaguş, Başkanlığın konferans salonunda düzenlenen "Camiler ve Din Görevlileri Haftası Açılış ve Tanıtım Programı"nda konuştu.

Bu yılki temanın "Peygamberimiz, Cami ve Namaz" olarak belirlendiğini belirten Arpaguş, "Hafta münasebetiyle söz konusu tema ekseninde gerçekleştireceğimiz programlarla, asrısaadetten bu yana camilerimizin bireysel ve toplumsal hayattaki yerini ve önemini yeniden tefekkür etme imkanı bulacağız. Peygamberimizin örnekliğinden hareketle camilerimizin temsil ettiği değerleri çağımızla buluşturmanın yollarını arayacağız." ifadelerini kullandı.

Camilerin Müslümanların birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik ve muhabbet mekanları olduğunu anlatan Arpaguş, "İslam medeniyetinde Kur'an'ın ahkamı ve ahlakı camilerden hayata taşınmış, toplumun zihin ve gönül dünyası camilerle mamur olmuştur. Müslümanların inanç dünyasından ümmet bilincine, sanat anlayışından sosyal ilişkilerine kadar hayatın bütün alanları, camilerin temsil ettiği değerlerle şekillenmiştir. Bu bakımdan camiler, İslam medeniyetinin nirengi noktasıdır. Bu ulvi mekana ruh veren namaz ibadeti de müminler için bir bilinç inşasıdır." diye konuştu.

Arpaguş, Hazreti Muhammed'in örnekliğinin mümince bilincin, vakur duruşun ve müstakim yönelişin en büyük sembolü olduğunu vurgulayarak, Hazreti Peygamber'in Mescid-i Nebevi'nin inşasında bizzat çalışması, en şiddetli hastalığı esnasında bile cemaati terk etmemesi ve insanların bireysel ve toplumsal sorunlarını mescitte çözmeye çalışmasının, O'nun mabedi konumlandırdığı yer açısından önemli gösterge olduğuna işaret etti.

"Camiler zorlukları aşmada önemli fonksiyonlar icra ediyor"

Camilerin geçmişten bugüne Müslümanların karşılaştığı zorlukları aşma noktasında önemli fonksiyonlar icra ettiğini dile getiren Arpaguş, şunları kaydetti:

"Barış zamanlarında gönüller ihya eden camiler, zor zamanlarımızda da direniş ve mücadele ruhunun en güçlü mevzileri olmuştur. Nitekim Kafkas Cephesi'nden Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a şanlı tarihimiz, camilerimizin milletimize kazandırdığı azim, kararlılık ve direniş ruhunun benzersiz örnekleriyle doludur. Dolayısıyla bu üç değerin, yani peygamber, cami ve namazın günümüzde doğru şekilde anlaşılması, manevi uyanışla beraber insanın kendisiyle, çevresiyle ve Cenabıhak ile irtibatını doğru şekilde yeniden tesis etmesi bakımından da hayati öneme sahiptir."

Arpaguş, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında hizmet eden din görevlilerine teşekkür etti.