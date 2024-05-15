Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere hitap etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin düzenlediği "Ezbere Hadis Okuma Yarışması"nda öğrencilere hitap etti.

Diyanet İşlerinden yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Pendik Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonundaki programda öğrencilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Erbaş, yarışmanın çok güzel bir etkinlik olduğunu, kendisinin de imam hatip lisesindeyken böyle bir yarışmaya katıldığını belirtti.

İmam hatip liselerinin göz bebeği okullar olduğunu vurgulayan Erbaş, ülkenin her yerinde çok iyi öğrencilerin yetiştiğini, bu okullardan mezun olanların üniversitelerin farklı alanlarında başarılı olduğunu dile getirdi.

Ali Erbaş, ülkenin gelişimine katkı sağlayan mezunların insanlığın daha iyi noktaya gelmesi için de katkı sağlamasını beklediğini vurguladı.

İslam medeniyetinde dini ilimler ve din dışı ilimler diye bir ayrımın olmadığını aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

"Arapça, tefsir, hadis, fıkıh, kelam ne kadar dini ilimse matematik, fizik, kimya, astronomi yani fen bilimlerindeki ilimler de o kadar dini ilimdir. Onun için kendimizi her alanda çok iyi yetiştirmemiz lazım. Hem tefsir, hadis, fıkıh, kelam, Kur'an-ı Kerim, Arapça ve benzeri derslerde hem matematik, fizik, kimya ve diğer alanlarda kendimizi çok iyi yetiştirmemiz lazım. Felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi alanlarda çok iyi yetişen ilim adamlarına, bilim adamlarına ihtiyacımız var."

Programa, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız da katıldı.