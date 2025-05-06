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Erbaş, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Erkekler Türkiye Finali'ne katıldı Açıklaması

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Erkekler Türkiye Finali'ne katıldı Açıklaması
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'de düzenlenen uluslararası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dünya birincisi olduklarını açıkladı. Yarışma, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin 10'uncusu düzenlenen uluslararası Kur'an'ı güzel okuma yarışmasında dünya birincileri arasında birinci olduğunu bildirdi.
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu işbirliğiyle Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde düzenlenen "Üniversiteler Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Erkekler Türkiye Finali"nde konuştu.
Kur'an'la ilgili meselelerin konuşulduğu yerde her zaman rahmet ve bereketin olduğunu vurgulayan Erbaş, "Allah, Kur'an-ı Kerim'i 'Tertil ile okuyunuz.' buyuruyor. Tertilin en güzel hali, anlamını dikkate alarak, anlamına vakıf şekilde, usulüne, kurallarına uygun okumak, sesimizi Kur'an ile daha da güzelleştirmek." ifadelerini kullandı.
Diyanet tarafından Türkiye'nin dört bir yanında hem erkekler hem de kadınlar kategorilerinde Kur'an-ı Kerim-i güzel okuma yarışmalarının düzenlendiğini anımsatan Erbaş, şunları kaydetti:
"Uluslararası Kur'an'ı güzel okuma yarışmalarının bu sene 10'uncusunu yaptık. Çok farklı bir tarzını Türkiye'de gerçekleştirdik. Türkiye, dünya birincileri arasında birinci oldu. Kur'an-ı Kerim'i anlamak, yaşamak, hayatımızı Kur'an'a göre tanzim etmek, nihai hedef budur. Ama Kur'an-ı Kerim'i güzel sesle okumak, Kur'an'la sesimizi daha da güzelleştirmek, bu da bizim yapmamız gereken en önemli faaliyetlerimizden birisidir."
Erbaş, konuşmasının ardından finale katılmaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti.
Programa, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Aycan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
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