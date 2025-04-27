Diyanet, İslam sanatlarını dünyaya tanıtacak

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca 7-11 Mayıs'ta düzenlenecek Uluslararası İslam Sanatları Fuarı, İslam sanatlarını dünyaya tanıtacak.

Kültürel köprülerle İslam sanatları ve tasarımının modern bir şekilde yorumlanmasını amaçlanan fuar, Ankara'da ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, fuara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam'ın estetiğe ve güzelliğe değer verdiğini, insanın estetik algısını hayatın her alanına yansıtacak şekilde esere dönüştürmesini desteklediğini söyledi.

İslam sanatlarının sürekli gelişerek bugünlere geldiğini hatırlatan Martı, "İslam sanatlarının ilk defa ülkemizde bir çatı altında büyük bir fuarda toplanması, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız tarafından organize edilen böyle bir programda İslam sanatlarının evrensel bir birliktelikle dünyaya açılması son derece değerli bir adımdır." dedi.

Fuarda, yalnızca Türkiye'de İslam sanatı ile meşgul olanları değil, dünyada bu konuda çalışma yürüten öne çıkmış sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getireceklerini belirten Martı, etkinlikle, sanatçıların etkileşimde bulunması, fikir üretilmesi ve yeni nesillerin de İslam sanatları ile tanıştırılmasının amaçlandığını dile getirdi.

Martı, fuarın koleksiyonerlerle, sanat atölyeleri ve çeşitli sanat eğitimi veren kurumlarla hareket etmesinin, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere sanata emek ve gönül vermiş birtakım kurum ve kuruluşların sponsorluklarıyla gelişmesinin önemine işaret ederek, Türkiye ve dünyada İslam sanatlarına gönül, emek veren herkesin bir araya getirilmesi adına ilk defa gerçekleşecek bu organizasyonun son derece heyecan verici olduğunu ifade etti.

İslam sanatlarının dünyada son derece ilgi gören ve geleceğe taşınan bir alan olduğunun altını çizen Martı, şunları kaydetti:

"İslam Sanatları Fuarı'nda hem ustalarımızı, üstatlarımızı hem de genç sanatkarlarımızı ve sanatseverlerimizi bir araya getirmeyi hedefledik. Burada koleksiyoner, galeriler, bir şekilde İslam sanatlarının ticari anlamda da dolaşıma girmesini sağlayan ve bu konuda dünya üzerinde çeşitli alışverişlerle İslam sanatlarının tanınmasına hizmet eden kuruluşlar var. Diğer taraftan İslam sanatının eğitimlerini veren üniversiteler, atölyeler, çeşitli akademiler, kültür merkezleri ve belediyelerimiz var."

Geleneksel sanatları korumayı son derece önemsediklerinin vurgulayan Martı, fuarda geleneksel sanatların modern yorumlarının da yer alacağını aktardı.

"Fuar ticari anlamda da akış sağlayacak"

Martı, İslam ülkelerinin sanatçıları ve çeşitli sanat atölyelerinin fuarda bulunacağını, konferanslar, paneller ve söyleşilerin yanı sıra konserler ve resitallerin de gerçekleştirileceğini söyledi.

Fuarda, İslam sanatlarının çok farklı çeşitlerinden uygulamaların da olacağını ifade eden Martı, "Bunlar, hem geleneksel modelleri ve uygulamalarıyla hem de yeni formlarıyla bizi karşılayacak. Bunlar arasında hüsn-i hat, ebru, tezhip, minyatür, çini, katı dediğimiz kesme sanatını, diğer taraftan ahşap işçiliğini, sedef kakmacılığını, cilt ve deri işçiliğini sayabiliriz." dedi.

Martı, fuarın ilk günündeki açılış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katılmasının planlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu fuar, 5 gün boyunca süren sadece sergileme faaliyeti değil, bir satış ve ticari anlamda akış da sağlayacak. Fuara katılım ücretsiz. Bütün söyleşilere, konferanslara, panellere ve workshoplara sanatseverlerimizi bekliyoruz. Diğer taraftan özellikle İslam sanatlarına dair yayınları da burada bir arada görme şansı bulacak sanatseverlerimiz. Bu konuda yazılmış kitaplar, çeşitli kataloglar, çeşitli prestij eserler ve İslam sanatlarının tarihçesi ile alakalı yapılmış ilmi çalışmalar, yayın alanında da bizimle buluşmuş olacak."